Просивший убежища в Москве гей пожаловался на слова "спидник" и "к стенке"

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Защищающая права ЛГБТ группа "Стимул" пожаловалась в МВД на управление по вопросам миграции после того, как сотрудники этого управления назвали ВИЧ-инфицированного заявителя "спидником" и пожалели, что не могут лично поставить "всех к стенке".

Юрист московской ЛГБТ-инициативной группы "Стимул" Антон Рыжов подал жалобу в МВД и прокуратуру на сотрудников отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции МВД России по городу Москве. Он жалуется на оскорбления и дискриминацию заявителей.

18 июля этого года Рыжов и его подзащитный М. (Би-би-си не называет имя заявителя по просьбе его юристов) приехали на Кирпичную улицу в Москве, где находится отдел по вопросам беженцев. М. - открытый гей - рассчитывал подать заявление с просьбой признать его беженцем.

"[Сотрудница] допускала некорректные и оценочные реплики в адрес моего доверителя. В частности, она высказывала сомнения в обоснованности обращения М. за убежищем: "Да им просто удобно так называться! Вообще идиотизм какой-то!" - говорится в тексте жалобы.

На аудиозаписях, которые делал Рыжов и которые прослушала Русская служба Би-би-си, действительно звучат эти слова.

В ответ на это Рыжов говорит: "В коридоре сидит его [заявителя] супруг. Вы ему скажите тоже, как им так "удобно называться". "Какой супруг? Ну-ка иди, позови его тоже", - отвечает сотрудница.

На записи слышно, как сожитель М. заходит в кабинет. Заметив его, сотрудница интересуется, планируют ли они зарегистрировать свой брак официально - в Европе, а потом уточняет, почему тогда они сразу не поехали туда просить статус беженца.

- Пускай он [ваш сожитель] к себе вас пропишет, регистрацию сделает, - обращаясь к заявителю, предложила сотрудница отдела по вопросам беженцев. - На квоту подали бы...

- Это только с женщиной можно. С мужчиной нельзя. В России нельзя однополые браки. У нас же запрещено.

- У вас запрещено, однако вы идете же с этими требованиями, супруг!

- Мы надеемся, что скоро разрешат нам.

- Здесь? Вам разрешат?

- Мы надеемся...

- Может, в Узбекистан поедешь - там разрешат тебе?

- Сейчас там статья пока. Далеко до этого.

- Хотя бы уголовную ответственность бы отменили в Узбекистане сначала.

- При Сталине как было все хорошо... - заключает сотрудница.

На аудиозаписи, с которой удалось ознакомиться Би-би-си, слышно, как сотрудница отдела признается: "Да, стыдно очень. Я сама уроженка Узбекистана. Мой народ... молодые ребята страдают - честно говоря - такой фигней".

"Когда [сотрудница миграционного центра] узнала, что мой доверитель является ВИЧ-инфицированным человеком, она назвала его "спидником" (!), спросила, сколько лет живут ВИЧ-инфицированные, и высказала сожаления, что с современной терапией они живут столько же лет, как и здоровые люди, назвала ВИЧ-инфицированных "позором общества", а также подчеркнула: была б моя воля - всех к стенке", - написал в жалобе Рыжов.

В разговоре с Би-би-си юрист пояснил, что большинство заявителей подают документы не только без консультанта по правовым вопросам, но и даже без переводчика. "С ними обращение ещу хуже. Если уж такие вещи допускаются в присутствии адвоката".

По закону ответ на свою жалобу Рыжов должен получить в течение 30 дней. При этом юрист также сообщил о нарушениях закона в отношении Маули Сабо (имя изменено по его просьбе), о котором рассказывала Би-би-си.

Сбежав из своей родной страны, в которой гомосексуальность является уголовным преступлением, Сабо по паспорту болельщика въехал в Россию, рассчитывая получить убежище. Он признавался, что до приезда в Москву никогда не слышал ни о российском законе о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", который был признан в ЕСПЧ дискриминационным, ни о попытках похищения геев, бежавших из Чечни. "Я думал, что еду в Европу", - объяснял Сабо.

Как сообщали в организации "Гражданское содействие", занимающейся помощью беженцам, в управлении по вопросам миграции предлагали доказать, что Сабо действительно является геем.

"Чаще всего у беженцев попросту отказываются принимать документы. Причины разные, но находятся почти всегда, - рассказала Би-би-си представитель "Гражданского содействия" Дарья Манина. - Хотя в законе написано, что ходатайство можно подать с паспортом на руках и двумя фотографиями, на деле у беженцев просят и регистрацию, и действующую визу или другой документ, подтверждающий право на пребывание в России. Это выглядит, как издевка, конечно".

"Когда мы пытаемся объяснить, что человек экстренно покинул родину в силу обстоятельств и ищет спасения, что это не запланированная миграция и закон обязывает принять ходатайство, обычно встречаем жесткий отпор", - пояснила Манина.

"Гражданское содействие" уже пыталось жаловаться и в прокуратуру, и в главное управление по вопросам миграции МВД. Ответ из прокуратуры не пришел, а в ответе управления МВД правозащитники нашли только ссылки на российские законы.