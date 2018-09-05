Илон Маск продолжает называть педофилом дайвера, спасавшего тайских детей. Дальше суд?

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Основатель компании Tesla Илон Маск вновь обвинил в педофилии британского дайвера, сыгравшего ключевую роль в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде.

BuzzFeed News сообщает, что в переписке с редакцией Маск назвал 63-летнего Верна Ансуорта насильником, переехавшим в Южную Азию, чтобы взять в жены несовершеннолетнюю девочку.

В июле в своем "Твиттере" он уже обвинял британца в педофилии, но после обрушившейся на него критики извинился перед дайвером и удалил твиты.

"Старый одинокий чувак"

В августе Маск снова вернулся к теме спасения таиландских детей и снова негативно отозвался о дайвере. После этого адвокаты Верна Ансуорта официально заявили, что рассматривают возможность подачи иска против главы Tesla.

Журналисты BuzzFeed News написали Маску письмо, в котором попросили его прокомментировать ситуацию. От Маска поступило два ответных сообщений. В одном из них, помеченном как "off the record" ("не под запись"), содержалась новая порция обвинений в адрес дайвера.

В журналистской практике беседы или комментарии "не под запись" публиковать не принято, если обе стороны согласились на такое условие. В BuzzFeed News решили, что на разговор "не под запись" не соглашались - и сочли возможным предать огласке переписку с Илоном Маском.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Илон Маск неоднократно называл дайвера Верна Ансуорта педофилом

"Я предлагаю тебе связаться с теми, кого ты знаешь в Таиланде, выяснить, что на самом деле происходит, и перестать защищать насильника детей, *** *** (неприятный человек)", - написал Маск в редакцию BuzzFeed News.

"Он старый, одинокий, белый чувак из Англии, который ездит в Таиланд или живет там вот уже 30-40 лет, по большей части в Паттайе, потом он переехал в Чианграй, чтобы жениться на девочке, которой в то время было 12 лет", - добавил Маск.

"А что касается его угроз начать судебный процесс, о котором речь волшебным образом зашла только после того, как я поднял вопрос (о его склонностях), то я, ***, надеюсь, что он будет судиться со мной".

Во втором письме Маск говорил, что созданная при его участии мини-субмарина вполне могла бы помочь в операции по спасению детей из пещеры, но из-за того, что из пешеры начали откачивать воду, ее нельзя было использовать.

BuzzFeed News не располагает информацией о том, на чем Илон Маск основывает свои обвинения против Ансуорта. Издание поговорило с 40-летней тайкой, с которйо встречается дайвер. Она рассказала, что их отношения продолжаются около семи лет. Она подтвердила, что Ансуорт живет то в Таиланде, то в Великобритании.

Media playback is unsupported on your device "Этот опыт сделал меня сильнее". Тайские подростки впервые появились на публике.

С чего все началось

Неприязнь между Маском и Ансуортом возникла во время спасательной операции в Таиланде. 12 таиландских подростков потерялись 23 июня и были обнаружены спасателями лишь 2 июля.

Проживающий в Таиланде Ансуорт был одним из первых, кто обнаружил, где именно в пещере находятся дети, и помог собрать международную команду специалистов по спелеодайвингу.

Илон Маск также выразил готовность принять участие в спасении мальчиков, и вместе со своей командой сконструировал и отправил в Таиланд мини-субмарину.

Правообладатель иллюстрации Twitter @elonmusk/via REUTERS Image caption Так выглядит построенная командой Маска мини-субмарина

Однако Ансуорт заявил, что она абсолютно непригодна для спасения детей, после чего власти страны отказались от планов использовать эту миниатюрную подлодку для спасательной операции.

Маск написал в адрес Ансуорта ряд оскорбительных твитов, а британец пригрозил подать на него в суд. Пока иск не подан, но юристы Ансуорта утверждают, что ведут над этим работу.