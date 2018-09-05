Минобороны России признало авиаудары по Идлибу

Правообладатель иллюстрации NAZEER AL-KHATIB/AFP/Getty Images Image caption В провинции Идлиб проживает около 3 миллионов человек, там же находятся, по оценке ООН, порядка 10 тысяч джихадистов

Министерство обороны России подтвердило нанесение авиаударов в сирийской провинции Идлиб. Накануне об этом сообщали СМИ и правозащитные организации.

4 сентября четыре самолета с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, удар был нанесен по расположенным вне населенных пунктов складам, где хранились беспилотные летательные аппараты. Также удары были нанесены по "выявленным районам запуска ударных беспилотников", которые совершали атаки на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Накануне базирующийся в Лондоне центр мониторинга прав человека в Сирии сообщил об авиаударах российских Военно-космических сил по целям в Идлибе. Агентство Франс Пресс сообщало о погибших, в том числе детях, и нескольких десятках раненых.

Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что сирийская армия при поддержке Ирана и России не должна атаковать Идлиб.

Во вторник Москва официально не комментировала сообщения об авиаударах, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Идлибе "сформировалось гнездо терроризма", что "ведет к общей дестабилизации обстановки".

Международная реакция

Совет Безопасности ООН проведет серию заседаний по проблемам Сирии, первое из которых состоится уже 6 сентября, заявила во вторник постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, 6 сентября будет обсуждаться в том числе "обеспокоенность опасностью применения химоружия режимом Асада против собственного народа", 7 сентября пройдет встреча по Идлибу.

Представитель Белого дома Сара Сандерс в свою очеред заявила, что Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией в сирийской провинции Идлиб и намерены быстро ответить в случае применения Дамаском химоружия.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во вторник призвала избежать эскалации конфликта в Идлибе.

"В эти дни мы рискуем новой эскалацией в Идлибе, которой следует избежать, иначе те, кто принял по ней решение или допустил ее, будут нести ответственность перед своими народами и историей", - говорится в заявлении Могерини, распространенном после ее разговора со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Что происходит в Идлибе

В провинции проживает около 3 миллионов человек, там же находятся, по оценке ООН, порядка 10 тысяч джихадистов из террористических организаций "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра". Обе они запрещены в России и многих других странах.

Бои за Идлиб ведутся с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Регион остается последним из крупных территориальных образований в Сирии, который не контролируется режимом Башара Асада. На территории Идлиба расположена так называемая зона деэскалации, где могут находиться боевики. Сохранение спокойной обстановки в этих зонах обеспечивается гарантами безопасности - Россией, Турцией и Ираном.

В конце августа министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что Дамаск возвратит под свой контроль провинцию Идлиб и очистит ее территорию или в результате военной операции, или путем соглашения о примирении. Подобные разговоры власти Сирии ведут с конца июля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что террористы должны быть выбиты из Идлиба. По его словам, они несут ответственность за жизни мирных жителей, которых используют в качестве "живых щитов". И Лавров, и его сирийский коллега Валид Муаллем сообщали, что повстанцы готовят химические атаки в Идлибе с тем, чтобы обвинить в их организации силы Башара Асада и спровоцировать очередное вмешательство коалиции во главе с США.

В конце августа 2018 года министерство обороны России заявило, что в Идлибе готовится провокация с применением химического оружия, ответственность за которое страны Запада возложат на Дамаск. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал на заседании Совета безопасности ООН, что отравляющие вещества в Идлиб доставили сотрудники волонтерской организации "Белые каски", которых якобы обучили инсценировке специалисты британской частной военной компании Olive Group. Представители компании в разговоре с изданием "Спутник" (входит в российский государственный холдинг "Россия сегодня") отвергли эти обвинения.