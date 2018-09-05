В Нью-Йорке поместили на карантин самолет из Дубая. Сотне пассажиров стало плохо во время полета

Правообладатель иллюстрации STAN HONDA/AFP/Getty Images Image caption Самолет А380 авиакомпании Emirates

В Нью-Йорке поместили на карантин самолет, прилетевший из Дубая. Во время полета пассажиры стали жаловаться на недомогание.

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates с 500 пассажирами на борту приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в среду, 5 сентября, около 9 часов утра по местному времени. К самолету прибыли сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний и полицейские.

Как сообщает CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо. Центр по контролю и профилактике заболеваний утверждает, что среди жаловавшихся были и члены экипажа.

Самолет с пассажирами на борту отбуксировали для стоянки. Пассажиров должны на месте обследовать врачи. Источник издания сообщил, что власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.

В головном офисе Emirates американским властям сообщили, что причиной массового недомогания могло стать пищевое отравление.

По данным авиакомпании, на плохое самочувствие пожаловались всего 10 человек, и им оказывается медицинская помощь. Власти Нью-Йорка утверждают, что речь идет о десяти госпитаизированных.