В Нью-Йорке поместили на карантин самолет из Дубая. Сотне пассажиров стало плохо во время полета
В Нью-Йорке поместили на карантин самолет, прилетевший из Дубая. Во время полета пассажиры стали жаловаться на недомогание.
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates с 500 пассажирами на борту приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в среду, 5 сентября, около 9 часов утра по местному времени. К самолету прибыли сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний и полицейские.
Как сообщает CBS New York, во время полета около 100 человек почувствовали себя плохо. Центр по контролю и профилактике заболеваний утверждает, что среди жаловавшихся были и члены экипажа.
Самолет с пассажирами на борту отбуксировали для стоянки. Пассажиров должны на месте обследовать врачи. Источник издания сообщил, что власти не усматривают в инциденте угрозы безопасности или признаков теракта.
В головном офисе Emirates американским властям сообщили, что причиной массового недомогания могло стать пищевое отравление.
По данным авиакомпании, на плохое самочувствие пожаловались всего 10 человек, и им оказывается медицинская помощь. Власти Нью-Йорка утверждают, что речь идет о десяти госпитаизированных.