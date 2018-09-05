Вышел тизер последнего сезона "Карточного домика". Персонаж Кевина Спейси мертв

Правообладатель иллюстрации Kevin Winter/Getty Images Image caption Главную роль в шестом сезоне "Карточного домика" исполнит Робин Райт

Netflix выпустил тизер шестого сезона сериала "Карточный домик". Из него следует, что персонаж Кевина Спейси, президент США Фрэнк Андервуд, мертв.

В тизере показана героиня Робин Райт - по сюжету она жена президента США Клэр Андервуд, которая затем сама становится главой государства. В тизере нового сезона она появляется в кадре у могилы Фрэнка Андервуда, на которой указано, что тот умер в 2017 году.

Шестой сезон "Карточного домика", премьера которого состоится 2 ноября, должен стать последним. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

В 2017 году сериал решили закрыть после того, как исполнителя главной роли Кевина Спейси обвинили в многочисленных случаях сексуальных домогательств.

Фрэнк Андервуд умирает и в книге Майкла Доббса, на основе которой снимается телесериал.

Скандал вокруг Кевина Спейси

В прошлом году американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси.

В интервью BuzzFeed он рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись.

Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Кроме того, Спейси, тщательно скрывавший подробности своей личной жизни, заявил, что история Рэппа дала ему мужества признаться в своей гомосексуальности.

Вскоре о домогательствах со стороны Спейси заявили по меньшей мере 15 человек.