В Японии умер первый пострадавший от облучения на "Фукусиме"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Авария на "Фукусиме" произошла в 2011 году

Япония впервые признала смерть человека из-за поражения радиацией после аварии на АЭС "Фукусима-1", которая произошла в 2011 году.

Мужчина в возрасте старше 50 лет умер от рака легких, который ему диагностировали в 2016 году. Имя его не называется.

Ранее правительство Японии признало, что радиационное поражение стало причиной болезней у четырех человек. Случай смерти из-за радиации от "Фукусимы" - первый, признанный властями.

Известно, что умерший мужчина работал на атомных станциях с 1980 года, а после аварии на "Фукусиме" отвечал за измерение уровня радиации.

Он не менее двух раз отправлялся в командировки на пострадавшую от землетрясения АЭС и при этом носил защитный костюм и маску, сообщило министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Министерство согласилось с выводами экспертной комиссии о причинах смерти мужчины и постановило, что его семье должна быть выплачена компенсация.

Авария на "Фукусиме"

В 2011 году атомная электростанция "Фукусима-1" серьезно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами у берегов Японии. Тогда были повреждены системы охлаждения реакторов, и это привело к выбросу радиоактивных материалов.

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Из-за землетрясения и цунами, которые вызвали аварию на "Фукусиме", погибли и пропали без вести 18,5 тысячи человек. Более 160 тысяч японцев лишились тогда своих домов.

Аварии на АЭС был присвоен максимальный рейтинг по международной шкале ядерных событий. Такой же рейтинг был присвоен Чернобыльской катастрофе. Аварии на "Фукусиме" и Чернобылдьской АЭС считаются самыми серьезными ядерными инцидентами гражданского характера в истории.

Хотя непосредственно из-за аварии на "Фукусиме" никто не погиб, к компании-оператору станции - Tokyo Electric Power Company - было подано несколько судебных исков.