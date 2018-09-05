"Было несправедливо, но мы исправились". Как представители Facebook и Twitter оправдывались перед сенаторами

Правообладатель иллюстрации Drew Angerer/Getty Images Image caption Шерил Сандберг и Джек Дорси

Представители Facebook и Twitter Шерил Сандберг и Джек Дорси выступили на слушаниях комитета по разведке сената США. Если работой крупнейшей социальной сети мира сенаторы уже интересовались, то Twitter отвечал на вопросы политиков впервые.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси и главный исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг ответили на вопросы сенаторов об использовании социальных сетей для распространения политической пропаганды. Сенаторы также хотели заслушать руководителей Google, но от компании никто не пришел.

Google была готова отправить на слушания старшего вице-президента Кента Уокера, но сенаторы желали видеть лишь главу компании Сундара Пичаи или гендиректора материнской структуры - Alphabet - Ларри Пейджа. В итоге место, отведенное для Google, осталось пустым.

Заместитель председателя комитета Марк Уорнер в начале слушаний сказал, что разочарован позицией Google. "Учитывая масштаб и влияние [компании], я ожидал, что ее руководители захотят показать, насколько серьезно относятся к этим вызовам, и возглавят эту важную общественную дискуссию", - сказал сенатор.

Председатель сенатского комитета Ричард Бёрр задал тон дискуссии, напомнив о той роли, которую интернет-сервисы сыграли в ходе электорального цикла 2016 года в США. В Америке ведется расследование возможного вмешательства России в выборы. В апреле на эту тему в сенате выступал создатель Facebook Марк Цукерберг. Москва свое вмешательство последовательно отрицает, американские власти утверждают, что ко вмешательству причастна так называемая "фабрика троллей" миллиардера Евгения Пригожина.

Дорси и Сандберг начали свое выступление с признания допущенных ошибок.

"Мы были слишком медленными в том, что касается обнаружения [попыток вмешательства], и слишком медленными в нашей реакции", - сказала Сандберг. Она добавила, что Facebook предпринимает активные действия, чтобы пресечь дальнейшие попытки вмешательства в электоральные процессы.

Дорси сказал, что Twitter сталкивается с проблемами оскорблений, харассмента, поведения троллей и с пропагандой - как посредством ботов, так и в исполнении живых людей. "Мы осознаем негативные последствия происходящего и принимаем на себя полную ответственность за это", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что для Twitter важно право на свободу самовыражения, и сказал, что компания не является политически ангажированной.

Сенатор Уорнер спрашивал Дорси о ботах и, в частности, интересовался, не намерен ли сервис маркировать такие аккаунты. Дорси ответил, что компания думает об этом, но подчас отличить бота от живого человека бывает затруднительно.

Также глава Twitter признал, что распространение через сервис дезинформации иностранными правительствами "весьма вероятно". Отвечая на вопрос о том, какие уроки компании вынесли из ситуации с выборами 2016 года, Сандберг и Дорси созвучно рассказали о совершенствовании алгоритмов и повышении мер безопасности.

Помимо прочего, сенаторы поинтересовались у Дорси, почему поиск Twitter зачастую не показывал твиты американских политиков. Он признал, что проблема существовала: некоторые аккаунты помечались во внутренней системе сервиса как спорные из-за поведения их читателей. "Было несправедливо, но мы исправились", - сказал глава Twitter и отметил, что сервис никогда не маркировал пользователей, в том числе политиков, в зависимости от их взглядов.

На слушания пришел и конспиролог Алекс Джонс, чьи подкасты были удалены с платформ Apple и Spotify. Facebook также заблокировала у себя его страницу, и его единственной крупной интернет-площадкой остался аккаунт в "Твиттере". В перерыве он пытался задать какие-то вопросы Джеку Дорси и вступил в перепалку с сенатором Марко Рубио, которого схватил за плечо. Сенатор посоветовал публицисту не прикасаться к нему и пригрозил полицией.

Накануне слушаний акции Twitter подешевели на 6% и продолжили дешеветь во время заседания. Бумаги Facebook также демонстрировали нисходящую динамику.

Под конец слушаний в комитете сенатор Бёрр попросил Дорси и Сандберг дать ему знать, как можно достичь лучшего взаимопонимания между компаниями и государством.