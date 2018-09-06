Участница "Евровидения" Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фрагмент выступления Юлии Самойловой на "Евровидении-2018"

Певица Юлия Самойлова, которая участвовала в "Евровидении-2018" и не смогла пробиться в финал, заявила о намерении покинуть Россию и перебраться в Европу. Самойлова подверглась критике после того, как неудачно представила Россию в этом конкурсе.

Самойлова опубликовала видео продолжительностью шесть секунд. "Я готова эмигрировать из России в Европу", - говорится в нем.

Кроме того, певица выложила в "Инстаграме" фото с подписью "Международный аэропорт Шереметьево".

Причину такого решения она не объяснила, пообещав сообщить подробности в четверг.

Телеканал "360" со ссылкой на агента певицы сообщал накануне вечером, что она находится на борту самолета.

Он также предположил, что слова Самойловой не носят политический характер, передает телеканал.

В мае этого года Самойлова не прошла в финал "Евровидения" по результатам голосования во втором полуфинале. Конкурс проходил в Лиссабоне. Российская участница исполнила песню I Won't Break.

После поражения пользователи в "Инстаграме" оставили много гневных комментариев под ее фотографиями, напоминает Интерфакс.

Годом ранее певица должна была представлять Россию на "Евровидении" в Киеве, однако власти Украины отказали ей во въезде из-за выступления в Крыму. Россия тогда отказалась от участия в конкурсе.

29-летняя Самойлова - певица и композитор, с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она была была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе".