Участница "Евровидения" Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу
Певица Юлия Самойлова, которая участвовала в "Евровидении-2018" и не смогла пробиться в финал, заявила о намерении покинуть Россию и перебраться в Европу. Самойлова подверглась критике после того, как неудачно представила Россию в этом конкурсе.
Самойлова опубликовала видео продолжительностью шесть секунд. "Я готова эмигрировать из России в Европу", - говорится в нем.
Кроме того, певица выложила в "Инстаграме" фото с подписью "Международный аэропорт Шереметьево".
Причину такого решения она не объяснила, пообещав сообщить подробности в четверг.
Телеканал "360" со ссылкой на агента певицы сообщал накануне вечером, что она находится на борту самолета.
Он также предположил, что слова Самойловой не носят политический характер, передает телеканал.
В мае этого года Самойлова не прошла в финал "Евровидения" по результатам голосования во втором полуфинале. Конкурс проходил в Лиссабоне. Российская участница исполнила песню I Won't Break.
После поражения пользователи в "Инстаграме" оставили много гневных комментариев под ее фотографиями, напоминает Интерфакс.
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Годом ранее певица должна была представлять Россию на "Евровидении" в Киеве, однако власти Украины отказали ей во въезде из-за выступления в Крыму. Россия тогда отказалась от участия в конкурсе.
29-летняя Самойлова - певица и композитор, с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она была была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе".