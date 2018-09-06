Землетрясение в Японии: десятки человек числятся пропавшими без вести

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В ночь на четверг на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Власти страны сообщили, что в результате четыре человека погибли, более 120 пострадали и еще около 30 числятся пропавшими без вести.

В то же время СМИ сообщают, что число погибших возросло до восьми.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 70 км юго-восточнее столицы провинции, города Саппоро, а очаг находился на глубине 37 километров.

Землетрясение привело к разрушениям и оползням в горных районах, сбой произошел в работе ТЭС "Томода-Ацуси". Как сообщила компания Hokkaido Electric Power, без света остались по меньшей мере 3 млн домов.

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Электричества также нет в нескольких больницах на территории острова и в здании аэропорта Титосе. Аэропорт закрыт, все внутренние и международные отменены.

По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, на восстановление энергоснабжения может уйти около недели.

Угрозы возникновения цунами нет, заявили в метеорологическом агентстве страны. Однако власти предупреждают о возможных афтершоках и призывают население соблюдать осторожность и следить за сообщениями об эвакуации.

Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в работах по ликвидации последствий землетрясения будут участвовать до 25 тысяч человек.

Абэ пока не планирует менять сроки своей поездки в Россию, где должен принять участие в работе Восточного экономического форума, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Губернатор префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси отменила запланированную на 6-8 сентября поездку на Сахалин.

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Землетрясение произошло всего спустя несколько дней после того, как на страну обрушился сильнейших за последние 25 лет тайфун - "Джеби". Он унес жизни по меньшей мере 11 человек.

В результате стихийного бедствия в Осакском заливе танкер врезался в мост, а в районе Киото рухнула крыша железнодорожной станции.

Власти отдали распоряжение о том, чтобы более миллиона человек в пострадавших районах покинули свои дома.

"Джеби" - первый тайфун, получивший классификацию "очень сильный" метеорологического агентства страны, с тех пор как в 1993 году на основные острова Японии обрушился разрушительный тайфун. Тогда погибло и пропало без вести 48 человек.