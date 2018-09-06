Частный "Новатэк" впервые в истории обогнал "Газпром" по стоимости

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Российская частная газовая компания "Новатэк" впервые в истории обогнала государственный "Газпром" по рыночной капитализации, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:30 мск капитализация "Новатэка" составляла 3,491 трлн рублей, а "Газпрома" - 3,490 трлн рублей.

Таким образом, компания Леонида Михельсона вышла на 4-е место после "Роснефти", Сбербанка и "Лукойла" по стоимости.

При этом капитализация "Новатэка" продолжает расти и к 11:30 мск преодолела отметку в 3,5 трлн рублей.

В разговоре с РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что масштабы добычи "Газпрома" гораздо больше, однако рынок больше верит в "Новатэк".

"Это связано с более продуманной стратегией последнего, перспективой новых проектов, прежде всего, "Арктик СПГ-2", а также более низкой долговой нагрузкой и более прозрачной программой капитальных вложений", - пояснил Маринченко.

Проект "Арктик СПГ-2" должен стать вторым для "Новатэка" заводом по сжижению газа. Первым стал "Ямал-СПГ", запуск которого состоялся в декабре прошлого года. Старт отправке первого танкера с готовой продукцией дал президент России Владимир Путин.

"В минус "Газпрому" также сыграли действия государства, направленные на изъятия дополнительной прибыли не через дивиденды, а через дополнительные налоги - в обход миноритариев", - добавил Маринченко.

В 2017 году добыча газа "Новатэка" составила порядка 63 млрд кубометров, в то время как "Газпром" за этот период добыл 472 млрд кубометров газа.

Крупнейшим акционером "Новатэка" является председатель правления ПАО Леонид Михельсон, он владеет 24,76% компании. Предпримниматель занимает третье место в списке богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $18 млрд.

Volga Group Геннадия Тимченко принадлежит 23,49% "Новатэка", французской Total - 18,9%, "Газпрому" - 9,99%. Около 27% находится в свободном обращении на бирже.