Рада одобрила новое воинское приветствие "Слава Украине!"

Правообладатель иллюстрации GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images Image caption Подготовить такой законопроект парламентариям поручил Петр Порошенко

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, устанавливающий "Слава Украине!" - "Героям слава!" в качестве официального воинского приветствия вместо советского "Здравия желаю!".

На заседании Верховной рады за это решение проголосовали 283 парламентария. Для принятия документа было необходимо 226 голосов.

Законопроект, по словам министра обороны Украины Степана Полторака, поручил подготовить президент страны Петр Порошенко.

В настоящее время приветствие звучит как "Здравствуйте, товарищи!", на которое отвечают "Здравия желаю (желаем)!". Оно сохранилось с советских времен и также используется в современной армии России.

Из законопроекта следует, что на приветствие или прощание начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине!" все находящиеся в строю отвечают "Героям слава!".

Замена касается только приветствия военнослужащих, которые находятся в строю. Вне строя вариант "Здравия желаю!" ("Бажаю здоров'я!") продолжит использоваться, следует из документа.

Изменения коснутся уставов внутренней, гарнизонной и караульной служб, а также строевого устава вооруженных сил Украины. Как ожидается, ко второму чтению к ним добавят Национальную гвардию и полицию (силовое подразделение МВД).

Окончательное принятие законопроекта намечено на 20 сентября, сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

Изначально лозунг "Слава Украине!" использовался украинскими националистами, в частности, Украинской повстанческой армией - боевым крылом Организации украинских националистов (запрещена в России).

Широко известным это приветствие стало во времена первого Майдана в 2004 году. Тогда будущий президент Виктор Ющенко нередко заканчивал свои выступления перед сторонниками словами "Слава Украине!".

Лозунг был принят как неформальный национальный символ во времена второго Майдана в 2013-2014 годах. В настоящее время также используется участниками боевых действий на востоке Украины.