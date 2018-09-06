Курс доллара на Московской бирже поднимался выше 69 рублей, евро - выше 80

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В ходе торгов на Московской бирже в четверг курс рубля падал до психологически важных отметок. Доллар стоил более чем 69 за доллар, за евро давали 80 рублей. Эксперты связывают это с продолжающейся санкционной риторикой и новыми заявлениями по делу об отравлении Скрипалей.

К 16:57 московского времени доллар стоил 68,9 рубля, евро - 80,21 рубля.

Евро стал дороже 80 рублей впервые с апреля. Доллар пробивал отметку в 69 рублей в конце августа, после чего центробанк заявил о приостановке закупки валюты на внутреннем рынке до конца сентября.

Такое решение регулятор принял для "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

До августовского подорожания отметку в 69 рублей доллар в последний раз пробивал в апреле 2016 года.

"Причин роста курса валют может быть несколько. Во-первых, это внешние факторы - а именно, ситуация на развивающихся рынках. Усиление долговых проблем в Турции, Аргентине, Индонезии, Бразилии провоцирует отток инвесторов из развивающихся рынков, и Россия относится к этому сегменту", - говорит главный экономист инвестиционного БКС Банка Владимир Тихомиров.

Давление на рубль сохраняется, отмечает он. Сообщения о деле Скрипалей увеличивают вероятность того, что могут быть введены санкции - и это ухудшает отношение инвесторов к рублю, считает эксперт.

Факторы давления на валюту остаются прежними: санкционная тема и сложная ситуация на развивающихся рынках, чьи валюты подвержены рискам из-за угроз обострения торговой войны. Решение о новых американских пошлинах в отношении китайских товаров может быть принято до конца этой недели, пишут в обзоре аналитики Нордеа Банка.

Кроме этого, риски падения рубля повышаются после заявлений Скотленд-Ярда о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери. Вероятность вступления к концу ноября в силу второй части пакета американских санкций повышается, отмечают эксперты.

Этот пакет санкций предусматривает приостановку торговли между Россией и США, а также дипломатических отношений между странами и авиационного сообщения с участием контролируемых государством российских авиакомпаний. Кроме того, американским банкам могут запретить финансировать Россию.