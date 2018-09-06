Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Burberry заявили, что будут отправлять непроданные товары на благотворительные нужды или на переработку

Британский производитель одежды и аксессуаров класса люкс Burberry объявил, что прекращает практику сжигания непроданных товаров.

В июле этого года стало известно, что в Burberry в 2017 году сожгли вещей на сумму 28 миллионов фунтов.

Это было сделано из опасений, что непроданные товары могут быть украдены и проданы по цене ниже рыночной, однако защитники окружающей среды обрушились на компанию с резкой критикой.

В компании тогда отметили, что прошлый год был необычным, потому что после подписания сделки с американской компанией Coty пришлось также уничтожить много парфюма.

Burberry также намерена перестать использовать натуральный мех для производства изделий и изъять из оборота существующие меховые коллекции. В настоящее время компания использует мех кролика, лисы, норки и азиатского енота.

В зоозащитной организации PETA приветствовали такое решение.

"Модные дома, не желающие следовать веяниям времени и прислушиваться к общественному мнению в том, что касается использования натурального меха, похожи на язвы, - сказали в PETA. - Если они хотят соответствовать меняющейся индустрии моды, то должны перестать использовать украденный у животных мех для своих пальто, воротников и манжетов. Иного выбора у них нет".

Трудная переработка

В Burberry сказали, что уже начали перарабатывать и отдавать на благотворительность непроданные товары и расширят эту практику.

В прошлом году модный гигант начал сотрудничество с компанией Elvis & Kresse, которое приведет к тому, что в ближайшие пять лет 120 тонн обрезков кожи будут использованы для производства новых товаров.

В Burberryсоздали специальную исследовательскую группу, посвященную изучению различных материалов для производства товаров и созданию новых.

"Работать в современной индустрии роскоши означает нести социальную и экологическую ответственность", - заявил исполнительный директор Burberry Марко Гоббэтти.

"Эта вера является основной для нас в Burberry и является ключом к нашему долгосрочному успеху", - добавил он.