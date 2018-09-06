Наталья Тимакова ушла с поста пресс-секретаря Медведева в ВЭБ

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Тимакова работала с Медведевым 11 лет - еще с тех пор, как он стал первым вице-премьером в 2007 году

Новым пресс-секретарем премьер-министра России Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора агентства "Россия сегодня" Олег Осипов. Он сменит на этом посту Наталью Тимакову, которая переходит на работу во Внешэкономбанк (ВЭБ).

Документы о назначении Осипова на должность пресс-секретаря уже поданы на подпись Медведеву, сообщил руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко.

Нынешний пресс-секретарь "покидает пост в связи с переходом на другую работу", добавил он.

Как и сообщали в начале июля источники Би-би-си, Тимакова переходит на работу во Внешэкономбанк.

"Я в настоящий момент заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти", - заявила журналистам в четверг Тимакова.

При этом она отказалась уточнить, какую должность займет в госкорпорации и какие у нее будут обязанности. "Переговоры пока формируются, комментировать сейчас не очень правильно", - пояснила теперь уже бывший пресс-секретарь премьера.

В мае ВЭБ возглавил Игорь Шувалов, до этого 10 лет работавший первым вице-премьером правительства. Собеседники Би-би-си в банке говорили, что Тимакова может стать одним из его заместителей.

11 лет с Медведевым

Тимакова работала с Медведевым с 2007 года - с тех пор, как он стал первым вице-премьером. В 2008 году она стала первой женщиной на должности пресс-секретаря президента России. Она продолжила работать пресс-секретарем Медведева, когда он стал премьер-министром.

В правительстве Медведева помимо информационной политики Тимакова курировала сферу культуры в качестве замруководителя аппарата правительства.

В начале июля стало известно, что Тимакова ведет переговоры о переходе в ВЭБ, где может возглавить новое направление урбанистики и развития территорий.

"Шувалов делает под нее вертикаль: урбанистика, агломерации, моногорода и культура", - рассказывал один из источников в банке.

Внешэкономбанк может приобрести институт "Стрелка", допускали два собеседника Би-би-си в банке. "Стрелку" контролирует давний знакомый Шувалова Александр Мамут.

Сама Тимакова тогда в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать информацию о переходе в ВЭБ называла ее слухами и говорила, что продолжает работать на своем посту.

Тимакова начинала как журналистка. В 90-е годы она работала в газетах "Московский комсомолец" и "Коммерсант", а также в агентстве Интерфакс. Чиновницей она стала в 1999 году, заняв должность заместителя начальника департамента правительственной информации аппарата правительства, откуда перешла в Кремль.

Новый пресс-секретарь Медведева устроился в РИА Новости в 1999 году и работал корреспондентом дипломатической редакции, откуда перешел в президентский пул. В 2007 году возглавил политическую редакцию агентства, позже переименованного в "Россия сегодня". В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора.