Спутник "Эол" направил лазер на Землю. Он будет собирать данные о погоде

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Созданный в Великобритании спутник "Эол" направил свой лазер на поверхность Земли для зондирования потоков ветра.

Это крупное достижение Европейского космического агентства - разработка технологии, которую использует спутник, заняла 16 лет.

Аппарат был запущен на орбиту две недели назад с космодрома Куру во Французской Гвиане, и ближайшие три месяца он будет работать в тестовом режиме.

По окончании испытательного периода ученые смогут использовать полученные со спутника данные о потоках ветра для моделирования погоды.

Как ожидается, эти данные позволят существенно повысить точность среднесрочных прогнозов погоды - на срок до 10 дней.

Media playback is unsupported on your device Данные с "Эола" позволят составлять более точные среднесрочные прогнозы погоды

Сейчас данные о ветре поступают из нескольких разноплановых источников, например, с метеорологических зондов.

"Эол" - первый аппарат, который собирает данные о потоках ветра по всей планете - от поверхности до высоты в 30 км.

Сбор данных ведется посредством мощного ультрафиолетового лазерного луча.

При помощи телескопа и чувствительного детектора спутник будет собирать информацию о том, как свет пульсирующего луча рассеивается в молекулах воздуха, каплях воды и частицах пыли.

Правообладатель иллюстрации AIRBUS DS Image caption "Эол" до отправки на орбиту

Это позволит узнать базовые параметры движения воздушных масс, которые можно будет применять при моделировании погоды.

Европейское космическое агентство одобрило проект "Эола" в 1999, а запуск спутника тогда планировали на 2007 год.

Но инженерам не удавалось довести лазер до рабочего состояния, и многие сомневались в успехе проекта.

Благодаря появлению новых технологий, "Эол" все-таки взлетел.