Спутник "Эол" направил лазер на Землю. Он будет собирать данные о погоде
Созданный в Великобритании спутник "Эол" направил свой лазер на поверхность Земли для зондирования потоков ветра.
Это крупное достижение Европейского космического агентства - разработка технологии, которую использует спутник, заняла 16 лет.
Аппарат был запущен на орбиту две недели назад с космодрома Куру во Французской Гвиане, и ближайшие три месяца он будет работать в тестовом режиме.
По окончании испытательного периода ученые смогут использовать полученные со спутника данные о потоках ветра для моделирования погоды.
Как ожидается, эти данные позволят существенно повысить точность среднесрочных прогнозов погоды - на срок до 10 дней.
Сейчас данные о ветре поступают из нескольких разноплановых источников, например, с метеорологических зондов.
"Эол" - первый аппарат, который собирает данные о потоках ветра по всей планете - от поверхности до высоты в 30 км.
Сбор данных ведется посредством мощного ультрафиолетового лазерного луча.
При помощи телескопа и чувствительного детектора спутник будет собирать информацию о том, как свет пульсирующего луча рассеивается в молекулах воздуха, каплях воды и частицах пыли.
Это позволит узнать базовые параметры движения воздушных масс, которые можно будет применять при моделировании погоды.
Европейское космическое агентство одобрило проект "Эола" в 1999, а запуск спутника тогда планировали на 2007 год.
Но инженерам не удавалось довести лазер до рабочего состояния, и многие сомневались в успехе проекта.
Благодаря появлению новых технологий, "Эол" все-таки взлетел.