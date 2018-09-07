В США умер Берт Рейнольдс - звезда Голливуда и секс-символ 70-х
В США в возрасте 82 лет скончался прославившийся в 70-е годы актер Берт Рейнольдс.
Согласно сообщениям, он умер в больнице во Флориде после перенесенного инфаркта.
В 2010 году Рейнольдсу сделали операцию на сердце - коронарное шунтирование.
В момент смерти актера рядом с ним находился его сын Квинтон.
Рейнольдс получил широкую известность в 1972 году, снявшись в фильме "Избавление" Джона Бурмена.
Статус легенды ему принесли последовавшие роли в фильмах "Полицейский и бандит" и "Гонки "Пушечное ядро".
В 1997 году он был выдвинут на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Ночи в стиле буги".
Агент Рейнольдса Тодд Айзнер в интервью телеканалу Эн-би-си назвал кончину актера душераздирающим известием.
Арнольд Шварценеггер написал в "Твиттере", что Рейнольдс всегда был одним из его кумиров.
После школы Рейнольдс получил стипендию в Университете штата Флориды при условии, что он будет играть в университетской футбольной команде. Но после травмы колена от карьеры в спорте ему пришлось отказаться.
Рейнольдс стал играть сначала в театре, затем в кино.
За свою роль в "Избавлении" он был номинирован на "Оскара" сразу в трех категориях и стал голливудским секс-символом.
"Избавление" - фильм о четырех приятелях, отправившихся в путешествие на каноэ в штате Джорджия, во время которого на них нападает местный маньяк.
В том же 1972 году фотографии обнаженного Рейнольдса были опубликованы в журнале Cosmopolitan. Позже он сам назвал это "очень глупой идеей".
Пик его карьеры пришелся на фильм "Полицейский и бандит" 1977 года. В том году больше кассовых сборов принесли лишь "Звездные войны".
Но к 1980-м ему стало все труднее получать новые роли. Его финансы сильно пострадали из-за неразумных инвестиций в рестораны и флоридскую команду американского футбола.
В 1997 году Рейнольдс вернулся на экраны, снявшись в роли режиссера порнофильмов в "Ночах в стиле буги".
Он был дважды женат. В 1963 году Рейнольдс женился на британской актрисе Джуди Карне, но через два года они развелись. Она обвиняла его в супружеской неверности, а он заявлял, что она слишком много денег выбрасывает на ветер.
К 1988 году Рейнольдс женился на американской актрисе Лони Андерсон, но через пять лет и этот брак закончился разводом. За время совместной жизни супруги усыновили Квинтона.
У Рейнольдса были также отношения с Салли Филд, которую он позже назвал "самой большой любовью" своей жизни.
В 1996 году он объявил себя банкротом - его долги достигали 11 миллионов долларов.
В 2014-м Рейнольдсу пришлось продать многие из своих наград, в том числе "Золотой глобус", который он получил за роль в "Ночах в стиле буги".
Но на вопрос журналиста Vanity Fair, что бы он сделал в прошлом по-другому, актер ответил: "Тратил бы больше денег и больше бы развлекался".
Рейнольдс известен тем, что отказывался от знаменитых ролей - от Джеймса Бонда до Хана Соло.
Он также отказался от роли Эдварда Льюиса в фильме "Красотка" 1990 года, которую исполнил Ричард Гир.
"Моя карьера похожа не на нормальную кривую, а скорее на инфаркт", - пошутил Рейнольдс в 2001 году в интервью Ассошиэйтед пресс. "Я снялся больше чем в сотне фильмов, и я единственный актер, с которым перестали работать все три основные телекомпании. Я - пример долгожительства".
Вплоть до самой смерти Берт Рейнольдс снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" о жизни Чарльза Мэнсона.
Картина выйдет в прокат в 2019 году. Рейнольдс играет роль Джорджа Спана, калифорнийского хозяина ранчо, позволившего членам секты, которой руководил Чарльз Мэнсон, жить на своей земле.