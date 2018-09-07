В ДНР отстранили преемника Захарченко и назначили нового главу

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен председатель народного совета самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Назначение Дмитрия Трапезникова вместо убитого Александра Захарченко генпрокуратура ДНР в пятницу назвала незаконным.

Пушилин возглавит самопровозглашенную республику на востоке Украины до проведения в ней выборов. Народный совет ДНР назначил их на 11 ноября.

31 августа обязанности главы республики вместо погибшего в результате взрыва Александра Захарченко взял на себя Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера ДНР.

О решении возложить обязанности главы ДНР на Трапезникова объявлял сам Пушилин. Однако в пятницу, 7 сентября, генпрокуратура ДНР заявила, что назначение Трапезникова было нелегитимным.

По логике прокуратуры ДНР, после смерти Захарченко, который совмещал обязанности главы самопровозглашенной республики и председателя правительства, "наступает отставка совмина". А значит и все заместители премьера "находятся в отставке".

О том, что назначение исполняющего обязанности главы ДНР будет "очень сложным вопросом", Би-би-си ранее говорил бывший глава самопровозглашенной республики Александр Бородай. При этом он подтверждал, что в случае досрочного прекращения полномочий главы ДНР их должен временно исполнять первый вице-премьер Трапезников, а не спикер народного совета Пушилин.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После гибели Захарченко обязанности главы ДНР исполнял Дмитрий Трапезников - всего неделю

Трапезников известен тем, что до начала войны в 2014 году работал менеджером в футбольном клубе "Шахтер" Рената Ахметова и других его бизнес-структурах.

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины Трапезников примкнул к сепаратистам и какое-то время возглавлял Тельмановский район ДНР, после чего перешел на работу в администрацию главы республики.

Фамилия Пушилина более известна. Помимо кресла спикера в парламенте ДНР он занимает пост представителя самопровозглашенной республики на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Он же отвечал за взаимодействие с московскими кураторами ДНР.

А Тимофеев уехал в Россию

Кроме того, источник РИА Новости сообщил, что еще один вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, получивший тяжелое ранение во время покушения на Захарченко, уехал из Донецка.

"Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию", - сказал собеседник агентства. По его словам, такое решение было принято в целях безопасности, и возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются.

Позже эту информацию подтвердил депутат Владислав Бердичевский.

Собеседники Би-би-си ранее называли Тимофеева (среди полевых командиров у него позывной "Ташкент") правой рукой Захарченко, который фактически контролировал все финансовые потоки в ДНР и курировал бизнес.

Казаков делал заявления для прессы после взрыва, в том числе о возможных организаторах покушения на Захарченко. Он говорил, что его организовали Силы специальных операций Украины.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". В Москве назвали произошедшее терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы.

В Донецк были направлены специалисты ФСБ, сообщал руководитель одного из подразделений спецслужбы Сергей Беседа. По его словам, они должны помочь в расследовании убийства Захарченко. Фактически это первый случай, когда в Москве признали отправку сотрудников ФСБ в ДНР.

В Киеве обвинения в причастности к гибели Захарченко отвергли и предположили, что он был убит в результате "межличностных разборок между главарями террористов" (так выразилась пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская).

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