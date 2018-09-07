"Процесс запущен": Борис Джонсон и его жена объявили о разводе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марина Уилер и Борис Джонсон прожили вместе 25 лет, у них четверо детей

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон и его супруга Марина Уилер официально объявили о разводе. Они прожили вместе 25 лет.

Ранее о грядущем разводе Джонсона и Уилер сообщал британский таблоид Sun.

"Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что в наших общих интересах - развестись. Мы приняли решение о разводе, и этот процесс запущен. Как друзья мы продолжим поддерживать наших четырех детей. Больше никаких комментариев не будет", - говорится в совместном заявлении супругов.

Джонсон и Уилер поженились в 1993 году. До этого будущий политик был женат на Аллегре Мостон-Оуэн, с которой они вместе учились в Оксфорде.

Заявлению о разводе с Уилер предшествовали сообщения СМИ о том, что Джонсон якобы изменял своей жене.

В 2004 году Джонсон лишился министерского поста в теневом правительстве из-за того, что он якобы скрывал роман с журналисткой Петронеллой Уайт. Сам он отрицал любовную связь и называл подобные утверждения "перевернутой пирамидой лжи".

С 2008-го по 2016 год Джонсон занимал должность мэра Лондона. Он был одним из наиболее активных сторонников выхода Британии из Евросоюза. В 2016 году после отставки Дэвида Кэмерона с поста премьера Джонсон неожиданно для многих отказался от борьбы за должность главы Консервативной партии и нового премьер-министра, уступив место Майклу Гоуву.

В правительстве Терезы Мэй Джонсон занял пост министра иностранных дел, однако в июле 2018-го из-за разногласий по процедуре выхода из ЕС подал в отставку вслед за министром по "брекситу" Дэвидом Дэвисом.

Сейчас политик не занимает руководящих постов, но остается членом Палаты общин. Многие полагают, что его политические амбиции не угасли.

Министр культуры и цифровых технологий Марго Джеймс недавно заявила, что ее "раздражает, что Борис Джонсон продолжает постоянно появляться в новостях".