Верховный суд России признал незаконным увольнение за прогул

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS

Верховный суд России разъяснил, в каком случае прогул не может быть причиной для увольнения. Нужно вникать, насколько хорош работник, а также - как именно и по какой причине он отпросился с работы. Так указали судьи ВС в решении по поводу увольнения рабочего с завода "Русала".

Рабочий электролизного цеха алюминиевого завода в Братске ушел с рабочего места 23 февраля 2017 года на похороны друга. По его словам, он сообщил об этом бригадиру и механику смены, а также написал соответствующее заявление. На тот момент он работал на заводе уже почти семь лет.

Однако что-то пошло не так, и мастер звена 1 марта написал на рабочего докладную о самовольном покидании рабочего места. На ее основании рабочего и уволили в конце марта того же года.

Городской суд Братска и Иркутский облсуд посчитали, что работодатель все сделал правильно, но судьи ВС с ними не согласились и направили дело на новое рассмотрение.

Правообладатель иллюстрации Ilya Abishev Image caption В СССР отношение к прогульщикам было жестким, но увольнять за первый же прогул было не принято

Суд первой инстанции не выяснил, действительно ли рабочий отсутствовал на работе без уважительных причин, и не проверял утверждение работодателя, что тот не отпросился, посчитал ВС.

По Трудовому кодексу увольнение за один прогул вполне допустимо, отмечает ВС, однако если у работника появились претензии к этому решению, суду нужно выяснить, действительно ли отсутствие было прогулом, и верное ли решение принял работодатель при увольнении.

Непосредственный начальник рабочего - бригадир - в суде заявил, что тот обращался к нему с просьбой уйти пораньше и передал заявление, которое он, не прочитав, отдал мастеру звена - своему начальнику. Почему тот в итоге написал докладную, из решения неясно - очевидно, суды не выяснили в том числе и этого.

"Русал" не предоставил в судах свидетельств о том, что работника уволили, изучив все обстоятельства того, как он покинул рабочее место в тот день. Не изучили в судах и то, как он работал раньше. Можно ли было наказать его менее строго? Этот вопрос суды тоже не исследовали, считает ВС.

В итоге дело снова будет рассматривать городской суд Братска. У рабочего "Русала" есть все шансы вернуться на работу. В иске в Верховный суд он, кроме этого, требовал взыскать с ответчика зарплату с момента увольнения и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение об этих компенсациях будет принимать тот суд, которому поручил принять решение ВС.