В Пскове завели уголовное дело за листовки "Яблока" с призывом испортить бюллетень

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS/Getty Images Image caption Лев Шлосберг заметил, что мэр Москвы Сергей Собянин в предвыборном ролике предложил то же, что и он

Псковская областная прокуратура возбудила дело о воспрепятствовании осуществлению избирательного права. Поводом стали листовки местного отделения партии "Яблоко", призывающие портить бюллетени на выборах губернатора 9 сентября.

Сообщение о возбуждении дела появилось на сайте прокуратуры в пятницу. Причиной указываются обнаруженные два дня назад в подъезде одного из домов Пскова семь тысяч листовок с призывом ставить в бюллетене значки напротив имен всех кандидатов.

Глава отделения "Яблока" (кандидатов от этой партии на псковских выборах не будет) Лев Шлосберг написал, что напечатано 140 тысяч листовок под названием "Недействительным выборам - недействительный бюллетень", их накануне распространили среди жителей. Он рассказал изданию "Медиазона", что полицейские с утра пятницы уже допрашивали сторонников партии.

По его словам, листовка не препятствует осуществлению избирательного права, потому что не призывает игнорировать выборы, и соответствует официальной позиции "Яблока" в регионе.

Позиция партии состоит в том, что ни одного кандидата партия поддержать не хочет, но при этом считает, что избиратели должны проголосовать.

Он отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин в недавнем предвыборном ролике заявил: "Если вы не видите никого достойного, придите, вычеркните всех, это тоже поступок".

"Я пока не слышал о том, чтобы СК по Москве возбудил против мэра Москвы уголовное дело за публичный призыв, размещенный в интернете на ресурсах, у которых миллионы просмотров", - сказал Шлосберг.

По его мнению, изложенному в "Медиазоне", причины такого преследования - паника. "Я предполагаю, что в избирательном штабе врио губернатора [Михаила] Ведерникова, который пересушил псковские выборы до такой степени, что никто не хочет идти голосовать, увидели это наше обращение к избирателям. А мы просто обращались к гражданам и разъясняли, как они имеют право действовать на выборах", - считает глава регионального "Яблока".

"Эта ситуация в целом выглядит отражением паники и истерики именно властей", - заявил он.

Шлосберг говорит, что действия направлены "в первую очередь" против него как руководителя регионального отделения.

Максимальная санкция по ч. 1 ст. 141 российского УК ("воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав") предусматривает до года исправительных работ.