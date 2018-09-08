British Airways компенсирует клиентам потери от хакерской атаки

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Генеральный директор компании Алекс Круз принес извинения за утечку персональных данных и данных кредитных карт своих клиентов и пообещал полную компенсацию пострадавшим.

По данным авиакомпании компании, с 21 августа по 5 сентября платежные данные клиентов, которые бронировали билеты или меняли даты полетов на сайте ba.com и через приложение, "были скомпрометированы"

Утечка данных могла коснуться 380 тысяч клиентов. Однако речь не идет о краже паспортных данных или информаций о поездках. Это, в первую очередь, финансовая информация пользователей.

"Компания на 100 процентов обязана компенсировать клиентам все убытки", - заявил Алекс Круг в эфире программы BBC Today.

По словам Круга, инцидент никак не повлияет на полёты и все бронирования клиентов останутся в силе.

Это не первый инцидент с компьютерной системой British Airways за последнее время. В июле из-за компьютерной ошибки были отменены десятки рейсов в аэропорту Хитроу.

В июне британский авиаперевозчик по ошибке продал более 2 тысяч билетов в Тель-Авив и Дубай по чрезмерно низкой цене. Осознав ошибку, компания аннулировала билеты. В мае 2017 года из-за масштабного сбоя в системе авиакомпания отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик. Всего пострадали 75 тысяч пассажиров.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Очереди в Хитроу в мае 2017 года

Из-за хакерской атаки акции British Airways упали на 3,44% на торгах в Лондоне днём 7 сентября.

Теперь компания должна доказать, что сделала все, чтобы защитить данные клиентов. В противном случае, British Airways может ждать штраф - четыре процента от годовой прибыли. За 2017 год компания заработала больше 15 миллиардов долларов. Теоретически штраф компании может составить около 600 миллионов.

Какая именно информация была украдена?

По словам Алекса Круза, хакеры могли узнать имя клиента, адрес электронной почты и информацию кредитной карты - номер кредитной карты, дату окончания действия карты и трехзначный номер CVV кода, который написан на обратной стороне карты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Специалисты по безопасности подозревают British Airways в хранении банковских кодов CVV своих клиентов, что запрещено международными стандартам

При этом компания British Airways настаивает, что они не хранит информацию о номерах CVV кодов своих клиентов. Это запрещено международными стандартами индустрии платежных карт.

Как только компания заявила, что хакеры могли украсть CVV пользователей, специалисты по безопасности стали подозревать компанию в нарушении международных соглашениях и хранении номеров CVV.

Что хакеры будут делать с украденными данными?

Хакеры, получившие доступ к банковским аккаунтам клиентов British Airways, могут совершать покупки от лица клиентов и открывать новые банковские счета на их имя. Также они могут продать эту информацию другим злоумышленникам.

Что делать, если мои данные украдены?

Во-первых, нужно сменить все онлайн-пароли. Затем проверить все транзакции по вашей карте на предмет подозрительных операций. Будьте готовы, что мошенники будут присылать вам имейлы или звонить с просьбой о доступе к дополнительной персональной информации. Они могут представляться полицией, сотрудниками банка или персоналом British Airways.