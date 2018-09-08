Рамзан Кадыров подписал указ об уточнении границ Чечни

Правообладатель иллюстрации NATALIA KOLESNIKOVA Image caption Кадыров создал новую комиссию своим указом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров своим указом создал комиссию, которая должна разрешить "спорные вопросы" при установлении границ республики.

Ранее Русская служба би-би-си рассказывала о напряженной обстановке на чечено-ингушской границе, где пытаются передвинуть один из блокпостов.

Указ Кадырова опубликован на официальном чеченском сайте по размещению правовой информации.

Из документа следует, что комиссия будет организовывать работу по подготовке документов, необходимых для поэтапной работы по определению (уточнению) местоположения административной границы Чеченской республики, а также разрешения спорных вопросов, возникающих в данной работе.

В комиссию вошли 38 человек, её главой назначен председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.

Своим решением Кадыров также ликвидировал созданную в 2012 году комиссию по уточнению и согласованию границы между Чечней и Ингушетией.

В конце августа появились сообщения о появлении на административной границе Чечни и Ингушетии строительной техники в сопровождении вооруженного отряда военных.

При этом некоторые очевидцы сообщили, что чеченская сторона хотела передвинуть свой блокпост вглубь ингушской территории (блокпосты стоят на границе двух регионов c обеих сторон). Об этом Би-би-си заявлял министр Ингушетии по национальной политике Муслим Яндиев. В то же время он сообщал о планах провести встречу со своим чеченским коллегой.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в разговоре с Би-би-си заявил: "У нас никаких конфликтов на границе с Ингушетией в связи со строительством дороги нет, не было и быть не может".

Каримов подтвердил, что на границе идут восстановительные работы на дороге, которая, по его словам, была разрушена в связи с военными действиями, а раньше заниматься хозяйственными работами возможности не было. "Дорога восстанавливается, и она на территории Чеченской республики восстанавливается, и ею могут пользоваться и жители и Ингушетии, и Чеченской республики", - заявил он.

Сунженский район, который входит в состав как Чечни, так и Ингушетии, остается предметом спора между регионами уже не первый год.

Четкой границы в этом месте нет. Единственный договор о разграничении территории был подписан первыми президентами Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым в 1993 году. Позже многие нормативные акты, принятые в период правления Чечней Дудаевым, были признаны нелегитимными.

В 2013 году здесь же произошел конфликт с участием силовиков, в результате которого главы двух регионов обвинили друг друга в притязаниях на чужую территорию.