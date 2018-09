Что известно о москвиче Тюрине, депортированном из Грузии в США

Правообладатель иллюстрации Reuters

В пятницу в нью-йоркском аэропорту Стюарт приземлился авиалайнер, на борту которого находился россиянин Андрей Тюрин, экстрадированный из Грузии и обвиняемый в компьютерном взломе исторических масштабов. Тюрина задержали по громкому делу о хакерских атаках.

35-летний москвич, одетый в белую майку, черные брюки и кроссовки, был доставлен в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где заявил судье-магистрату, что не признает себя виновным, и был отведен в манхэттенскую тюрьму МСС, расположенную через дорогу. Его адвокат Флориан Мидел от комментариев отказался.

В следующий раз Тюрина приведут в суд 25 сентября.

Как сообщила агентству Блумберг представительница грузинской прокуратуры Нино Катавадзе, выдачи Тюрина добивались не только США, но Россия.

Обвиняемые

Тюрин привлечен к ответственности по нашумевшему делу, по которому также проходят израильтянин Гери Шалон, он же Гарри Шалелашвили, он же Габриэль, он же Габи, он же Филлип Муссе, он же Кристофер Энгехэм; американец Джошуа Аарон, он же Майк Шилдс, проживавший то в Израиле, то в США, то в России, и израильтянин Зив Оренстайн, он же Авив Стайн, он же Джон Авери.

Шалон, которого прокуроры называют руководителем преступной группы, и Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Аарон поначалу скрылся в России, но потом явился в США с повинной.

Все трое ожидают суда и, как утверждает Блумберг, сотрудничают со следствием. Обилие засекреченных документов в их уголовных делах наводит на ту же мысль.

В июле 2015 года был также арестован четвертый фигурант, американец Энтони Мурджио, обвинявшийся в том, что он вместе с Шалоном руководил находившейся во Флориде подпольной биржей биткойнов Coin.mx., через которую заговорщики отмывали деньги.

Мурджио был приговорен к 66 месяцам лишения свободы. В связи с этой биржей биткойнов в прошлом году был осужден также обслуживавший ее компьютерщик Юрий Лебедев, родившийся в России, но выросший на Украине и перебравшийся в США в 16-летнем возрасте. Он получил 16 месяцев тюрьмы. Манхэттенский судья вошел в положение отца троих детей и подчеркнул, что Лебедев не был зачинщиком, а лишь делал, что ему велят.

У Шалона было немало сообщников, самым таинственным из которых до пятницы был главный предполагаемый хакер группы. Прокуратура утверждает, что им был Тюрин, якобы проникший по указанию Шалона в компьютерные ресурсы 12 американских финансовых учреждений и компаний, названия которых в обвинительных документах не называются. Они именуются "Потерпевший 1", "Потерпевший 2" и т.д., но журналисты давно расшифровали большинство из них.

Потерпевшие

Называют, в частности, Scottrade Financial Services Inc., Dow Jones и E-Trade Financial Services Corp.

"Потерпевший 12" - это компания G2 Web Services LLC. Она специализируется на борьбе со спамом и выявляет банки (в основном азиатские), которые оформляют платежи за товары, рекламируемые спамерами. После этого Visa и MasterCard наказывают банки штрафами.

Шалон и его соучастники якобы мониторили деятельность G2 Web Services LLC и читали почту ее сотрудников, чтобы избежать поимки за свой спам.

Под "Потерпевшим 1" скрывается нью-йоркский гигант JPMorgan Chase, являющийся самым большим банком в США по размеру вкладов. Он подвергся самой массированной хакерской атаке в истории, заявила прокуратура в связи с экстрадицией Тюрина.

Прокуратура утверждает, что именно Тюрин совершил взлом, который вошел в историю хакинга и принес злоумышленникам контактные данные примерно 83 млн человек.

Крупная афера

Всего же преступная группа, по словам прокуроров, похитила данные более чем 100 млн клиентов пострадавших финансовых учреждений. Обвиняемые якобы пользовались своей добычей для преступных манипуляций с ценными бумагами. Эти аферы собирательно обозначаются термином pump and dump.

Мошенники скупают по дешевке много акций, пользующихся незначительным спросом, а потом принимаются обманом взвинчивать котировки. Тут им пригождаются похищенные адреса и телефоны инвесторов, которым начинают расхваливать ценные бумаги. Те начинают дорожать. Потом мошенники продают их, зарабатывая иногда миллионы долларов, а вкладчики остаются в проигрыше.

По таким пунктам обвинения, как преступный сговор с целью совершения компьютерного взлома, Тюрину грозит всего до пяти лет, а вот за некоторые виды мошенничества, в которых он тоже обвиняется, можно получить до 30 лет тюрьмы.

Россиянин обвиняется и в причастности к незаконному игорному бизнесу Шалона, обозначенного в обвинительном заключении как СС-1 (со-conspirator-1, "соучастник № 1").

По версии следствия, СС-1 держал больше десятка подпольных интернет-казино с названиями вроде Slots Jungle и Win Palace. Их вебсайты перестали работать в тот июльский день 2015 года, когда власти объявили о привлечении Шалона и других к суду.

Тюрин якобы атаковал компьютеры конкурирующих игорных заведений, чтобы похитить базы данных об их клиентуре или читать в шпионских целях электронную переписку их владельцев.

Прокуратура утверждает, что мошенники пользовались примерно 200 фальшивыми удостоверениями личности, в том числе тремя десятками паспортов США и еще 16 государств. Деньги, по ее версии, отмывались через 75 подставных компаний и банковские счета по всему миру.

Преступная деятельность, в которой подозревают Тюрина, продолжалась с 2012 года по июль 2015-го. Он якобы пользовался серверами в Египте, Чехии, Южной Африке, Бразилии, Турции и в других странах.

Помимо Шалона в обвинительных документах наиболее часто упоминается Аарон, зашифрованный как СС-2. В частности, он был клиентом ряда компаний и сообщал Шалону логины и пароли. Тот пересылал их Тюрину, который использовал эту информацию для анализа намеченных объектов атаки.