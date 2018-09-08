Google убрал рекламу акции Навального против пенсионной реформы

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Американская корпорация Google отключила на принадлежащем ей видеосервисе YouTube рекламу 80 роликов с призывом выйти на акцию против повышения пенсионного возраста, инициированную Алексеем Навальным. Этого требовали ЦИК и другие российские органы власти. Соратники Навального возмущены.

Акцию анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас находится под административным арестом за проведение январского митинга в Москве. Она планируется на 9 сентября. Власти большинства городов, где планируется проведение акции, называют ее незаконной.

Ранее запретить рекламу акции потребовали у Google Центризбирком, Роскомнадзор, Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. Ведомства заявили, что подобную рекламу можно трактовать как "грубое вмешательство в российские выборы".

Сами ролики с призывом выйти на акцию по-прежнему доступны на YouTube. Запрещена их реклама, сообщил Би-би-си соратник Навального Леонид Волков.

"У нас была настроена таргетированная реклама по регионам. Жителям Красноярска рекламировали акцию в Красноярске, Липецка - в их городе и так далее. Всего 80 роликов для 80 городов", - пояснил Волков.

Он осудил американскую корпорацию за то, что, по его мнению, она впервые в своей истории "удовлетворила незаконные требования российских властей и снесла нашу платную рекламу митинга 9/9". "Ротация большей части наших роликов заблокирована", - написал он в "Телеграме". А в "Твиттере" выступил еще жестче и предположил, что Google "прогнулась под требования" Москвы.

Также у себя в "Твиттере" соратник Навального опубликовал скриншот рекламного интерфейса YouTube, из которого следует, что реклама отключена в связи с юридическими требованиями, поступившими из России.

По словам Волкова, рекламу отключили в ночь на 8 сентября, то есть за день до акции. Рекламу согласованной акции в Чебоксарах на YouTube также запретили.

Письмо Ларри Пейджу

Требование отключить рекламу навального на YouTube прозвучало во вторник, 4 сентября, на заседании комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета России. Член ЦИК Александр Клюкин сообщил тогда, что комиссия направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу "с разъяснениями некоторых статей" российского закона о выборах.

"Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер", - говорил Клюкин, утверждая, что массового мероприятия политического характера в единый день голосования незаконны.

Соратники Навального не согласны с этим утверждением. Они напоминали о митингах в поддержку провластных кандидатов в другие дни голосования.

Роскомнадзор также направил Google официальные письма с требованием "не рекламировать и не позволять распространять любую рекламную информацию, пропаганду и призывы к таким мероприятиям, которые нарушают выборное законодательство". Об этом на заседании комиссии сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин.

Комментируя сообщения о том, что Google отключила рекламу Навального, глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал: "На слово мы никому не верим. Проверим эту информацию".

День выборов

9 сентября в России пройдет единый день голосования. В частности, будут избирать 22 губернаторов, в том числе мэра Москвы.

Кроме Чебоксар акцию Навального согласовали только в Кирове и Березниках в Пермском крае.

Накануне власти Петербурга объявили, что ранее согласованный на 9 сентября митинг сторонников Навального против пенсионной реформы на площади Ленина не может быть проведен из-за масштабной аварии на водопроводной сети.

Организаторы акции в Петербурге указывают на то, что закон не предусматривает процедуру отзыва и планируют все равно выйти на площадь у Финляндского вокзала.Мэрия Москвы не согласовала акцию. По данным столичных властей, сторонники Навального планируют менять агитационные материалы избиркома и мэра Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией.

Навальный объяснял свой арест за январскую акцию тем, что власти хотели изолировать его перед 9 сентября и акциями протеста против пенсионной реформы.