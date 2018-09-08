Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Стефан Лёвен может возглавить новую правящую коалицию после воскресных выборов

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в последний день предвыборной кампании, заявил, что избирателям стоит опасаться экстремизма и фашизма.

Судя по опросам общественного мнения, ни его Социал-демократическая партия, ни оппозиционная правоцентристская партия, не смогут заручиться большинством мест в парламенте.

Согласно опросам, антииммигрантская партия "Шведские демократы" (SD) может получить около 20% голосов и занять второе место по результатам выборов.

Стефан Лёвен заявил, что отдавать голоса за SD опасно и контрпродуктивно.

Он сравнил это с попыткой потушить пожар, поливая его бензином, цитирует его новостной сайт Omni.

Основной темой дебатов во время предвыборной кампании стал вопрос об иммиграции.

На выборах 2014 года националистическая партия SD удвоила число своих депутатов в парламенте, и, судя по всему, снова удвоит их число после воскресных всеобщих выборов.

В субботу лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон сказал, что Швеция была экстремальной страной во многих вопросах, и в частности в том, что касается иммиграции. по его словам, его план ограничить приток иммигрантов воспринимался бы как совершенно нормальный в остальных странах Европы.

Кто такие "Шведские демократы"?

Партию SD уже много лет связывают с неонацистами и другими крайне правыми организациями. Депутаты от этой партии впервые прошли в парламент лишь в 2010 году.

Партия пытается изменить свой имидж, поменяв, например, свой логотип с горящего факела на сине-желтую ромашку - цвета флага Швеции.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Йимми Окессон, лидер "Шведских демократов", пытается изменить имидж партии

Традиционно партия пользуется поддержкой среди мужчин из рабочего класса, но сейчас партия пытается повысить свою популярность среди женщин и более образованных и обеспеченных слоев населения.

Йимми Окессон, воглавивший SD в 2005 году, заявляет, что партия полностью отвергает проявления расизма в рядах партии, из-за чего некоторые были исключены из числа ее членов.

Тем не менее, SD не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с расизмом.

По информации таблоида Aftonbladet, один из кандидатов на муниципальных выборах разместил на своей странице в "Фейсбуке" песню со словами "Швеция белая страна, и она наша".

В 2017 году некоторые бывшие члены SD создали новую партию - "Альтернатива для Швеции" (AfS).

Основные вопросы

Экономика Швеции переживает бум, но многие избиратели опасаются, что из-за массового наплыва мигрантов в 2015 году системы здравоохранения, социального обеспечения и предоставления жилья вынуждены работать на пределе своих возможностей.

Многие также выражают беспокойство по поводу роста преступности и способности полиции справляться с ней.

В 2015 году в Швецию прибыло рекордное число просителей убежища - 163 тысячи человек. В пересчете не душу населения это больше, чем в любой другой стране Европы.

Традиционный основные партии Швеции также ужесточили свой подход к иммиграции.

Многие избиратели опасаются роста насилия. SD связывает учащающиеся случаи применения огнестрельного оружия с наплывом мигрантов, хотя официальная статистика подобной связи не указывает.

Партия SD также хочет, чтобы Швеция вышла из состава Евросоюза, и предлагает провести по этому вопросу референдум. Но все центристские партии выступают против этого, и референдум вряд ли состоится.

Кроме иммиграции, многие шведы также озабочены изменениями климата, в особенности сейчас, после долгого и необычно теплого лета, когда страну охватили лесные пожары.

Летом сгорело около 25 тысяч гектаров лесов. Многим фермерам пришлось забить свою скотину, так как их луга остались без травы из-за засухи.

В результате несколько повысилась популярность партии зеленых, которая вынуждена преодолевать последствия череды потрясших внутренних скандалов. Также растет популярность "Левой партии" - за счет тех, кто озабочен проблемами климата, а также левоцентристов, разочарованных изменением в отношении к миграции в политическом мейнстриме.

Кто сформирует правительство?

Сейчас премьер-министр Стефан Лёвен возглавляет миноритарное коалиционное правительство, в которое входят его Социал-демократическая партия и "Партия зеленых".

За последние годы популярность социал-демократов и основной правоцентристской оппозиционной "Умеренной коалиционной партии" упала.

Но, согласно тем же опросам, социал-демократы опережают всех своих оппонентов и, может быть, им удастся вновь сформировать коалиционное правительство.

Как Социал-демократическая партия, так и "Умеренная коалиционная партия" заявляют, что не будут формировать коалицию с "Шведскими демократами", сколько бы голосов те ни получили.