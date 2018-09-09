Президент Молдовы Игорь Додон попал в аварию, его машина перевернулась

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Кортеж президента Молдовы Игоря Додона в воскресенье утром попал в аварию на трассе Страшены-Калараш.

По сообщению полиции, автомашина "Мерседес" S-класса, в которой находился глава государства, перевернулась в районе Хынчешть, в 50 километрах южнее Кишинева.

Изначально сообщалось, что Игорь Додон госпитализирован. Позднее служба государственной охраны уточнила, что у президента нет серьезных травм. "Игорь Додон пострадал незначительно, у него царапины, синяки и ссадины", - заявили в службе охраны.

Как рассказали журналистам медики, Додон был выписан из больницы после оказания первой медицинской помощи.

"Президент был доставлен в больницу после аварии. Он жаловался на боли в результате ушибов, которые получил при аварии. После оказания первой помощи он отправился домой", - цитирует Интерфакс врача больницы скорой помощи Кишинева Михая Чекана.

Вместе с Игорем Додоном в аварии пострадали его мать и сын. По словам начальника генерального инспектората полиции Молдавии Александра Пынзаря, их состояние удовлетворительное.

В аварии также получил повреждения автомобиль сопровождения, который ехал в президентском кортеже.

Пропустить Youtube пост , автор: Omega TV Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Omega TV

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