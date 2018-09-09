Серену Уильямс оштрафовали на $17 тысяч за скандал в финале US Open

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Легендарную теннисистку Серену Уильямс, проигравшую накануне в финале US Open японке Наоми Осаке, оштрафовали на 17 тысяч долларов за трехкратное нарушение правил поведения в ходе финального матча.

Из этой общей суммы 4000 долларов - штраф за подсказку тренера, еще 3000 - за сломанную спортсменкой в сердцах ракетку, и еще 10 тысяч - за оскорбление судьи на вышке.

Серена - одна из самых титулованных спортсменок мира и 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде - поскандалила с судившим матч Карлосом Рамосом, назвав его вором и даже отказавшись пожать ему руку по окончании игры.

Уточняется, что 17 тысяч долларов будут удержаны из призовых выплат теннисистки. За участие в финале US Open она должна получить 1,85 млн долларов.

При этом многие пользователи соцсетей выражают теннисистке свою поддержку, возмущаются по поводу штрафа и требуют официальных извинений со стороны судьи и организаторов турнира.

Скандальный матч

Решающая встреча турнира в Нью-Йорке между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17-й) завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут. 20-летняя Осака стала первой японкой, которая смогла завоевать титул на турнире серии "Большого шлема".

Во втором сете судья на вышке Карлос Рамос сначала вынес 36-летней американке предупреждение за подсказку со стороны тренера Патрика Муратоглу. Подобные подсказки разрешены на турнирах WTA, но запрещены на соревнованиях "Большого шлема".

Уильям отрицала, что получила какие-либо советы от тренера, и заявила судье, что "никогда бы не стала жульничать, чтобы выиграть, лучше уж потерпеть поражение".

Впрочем, француз позже признался ESPN, что действительно подавал знаки Серене.

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"Я делал подсказки, но не думаю, что она смотрела на меня, - сказал Муратоглу. - Саша [тренер Осаки Саша Баджин] тоже подсказывал, все так делают".

Затем Уильямс была оштрафована на очко после того, как разбила о корт свою ракетку при счете 3:2 во втором сете.

Уильямс пришла в ярость, подбежала к Рамосу, стала кричать на него, толпа криками также поддерживала теннисистку.

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После этого разгневанная Уильямс стала кричать: "Ты лжец! Ты больше не появишься на моем корте, пока ты жив. Когда ты принесешь мне извинения? Извинись!"

Судья посчитал слова спортсменки оскорблением и оштрафовал ее на целый гейм - счет в сете стал 5:3 в пользу Осаки.

Продолжение матча также сопровождалось слезами и ругательствами со стороны Серены и свистками болельщиков, и победа Осаки на фоне всего этого ушла на второй план.