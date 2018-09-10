На востоке Германии прошел марш протеста после гибели местного жителя
В восточногерманском городе Кётен, расположенном в земле Саксония-Анхальт, где ранее во время драки с афганцами скончался молодой местный житель, прошли уличные протесты.
На улицы городка вышли как националистические группы, так и противостоящие им леворадикалы и антифа. Полицейские отряды были развернуты, чтобы предотвратить столкновения между ними. Мэр Кётена посоветовал горожанам оставаться дома.
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Поводом к выходу на улицы для местных жителей стало сообщение о том, что 22-летний житель Германии погиб в результате драки с выходцами из Афганистана.
Как сообщается, в ходе инцидента погибший получил черепно-мозговую травму, однако непосредственной причиной смерти стала не она, а проблемы с сердцем.
О самой драке известно лишь то, что мужчина вмешался в конфликт между беременной женщиной и тремя афганцами.
Немецкие СМИ цитируют очевидцев, рассказывающих, что драка в Кётене началась на детской площадке, где мужчина и его брат были вовлечены в некий конфликт. Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержаны два человека.
В воскресенье местные жители прошли по городу и зажгли свечи в память о погибшем.
Местный пастор Мартин Олейницкий сказал, что теперь необходимо приложить все усилия для снижения напряженности, добавив, что церковь будет молиться каждый день "за жертву, членов его семьи и мир в городе". Он также отметил, что после недавних событий в Хемнице всегда есть опасность эскалации, которой, как верит священнослужитель, никто не хочет.
"Именно поэтому мы пытаемся успокоить все стороны, поговорить с людьми и объяснить им, что сейчас не время для эскалации", - рассказал пастор.
Ранее ультраправые группы через социальные сети призывали к уличным протестам в Кётене, расположенном примерно в 160 км к северу от Хемница, где схожий инцидент вызвал бурные протесты две недели назад.
Почему вопрос миграции встал так остро?
В 2015 году Ангела Меркель согласилась принять примерно 1,3 млн нелегальных мигрантов и беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока, таких как Сирия и Ирак, а также из Северной Африки.
Недовольствочасти населения страны выразилось в том, что на всеобщих выборах в прошлом году в бундестаг впервые прошла антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии", которая получила 12,6% голосов и более 90 мест.
В землях Саксония-Анхальт, где находится Кётен, и Саксония, где расположен Хемниц, АдГ достаточно популярна.