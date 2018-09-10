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В восточногерманском городе Кётен, расположенном в земле Саксония-Анхальт, где ранее во время драки с афганцами скончался молодой местный житель, прошли уличные протесты.

На улицы городка вышли как националистические группы, так и противостоящие им леворадикалы и антифа. Полицейские отряды были развернуты, чтобы предотвратить столкновения между ними. Мэр Кётена посоветовал горожанам оставаться дома.

Поводом к выходу на улицы для местных жителей стало сообщение о том, что 22-летний житель Германии погиб в результате драки с выходцами из Афганистана.

Как сообщается, в ходе инцидента погибший получил черепно-мозговую травму, однако непосредственной причиной смерти стала не она, а проблемы с сердцем.

О самой драке известно лишь то, что мужчина вмешался в конфликт между беременной женщиной и тремя афганцами.

Немецкие СМИ цитируют очевидцев, рассказывающих, что драка в Кётене началась на детской площадке, где мужчина и его брат были вовлечены в некий конфликт. Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержаны два человека.

В воскресенье местные жители прошли по городу и зажгли свечи в память о погибшем.

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Местный пастор Мартин Олейницкий сказал, что теперь необходимо приложить все усилия для снижения напряженности, добавив, что церковь будет молиться каждый день "за жертву, членов его семьи и мир в городе". Он также отметил, что после недавних событий в Хемнице всегда есть опасность эскалации, которой, как верит священнослужитель, никто не хочет.

"Именно поэтому мы пытаемся успокоить все стороны, поговорить с людьми и объяснить им, что сейчас не время для эскалации", - рассказал пастор.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сотни протестующих прошли шествием по центральным улицам

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Собравшиеся помянули погибшего минутой молчания на детской площадке, где произошел инцидент

Ранее ультраправые группы через социальные сети призывали к уличным протестам в Кётене, расположенном примерно в 160 км к северу от Хемница, где схожий инцидент вызвал бурные протесты две недели назад.

Почему вопрос миграции встал так остро?

В 2015 году Ангела Меркель согласилась принять примерно 1,3 млн нелегальных мигрантов и беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока, таких как Сирия и Ирак, а также из Северной Африки.

Недовольствочасти населения страны выразилось в том, что на всеобщих выборах в прошлом году в бундестаг впервые прошла антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии", которая получила 12,6% голосов и более 90 мест.

В землях Саксония-Анхальт, где находится Кётен, и Саксония, где расположен Хемниц, АдГ достаточно популярна.