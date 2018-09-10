Глава Си-би-эс ушел в отставку после обвинений в домогательствах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лес Мунвес считается одним из самых влиятельных людей в американских СМИ

Главный исполнительный директор и председатель совета директоров американской медиакомпании Си-би-эс Лес Мунвес покинул свой пост после новой серии обвинений в сексуальных домогательствах.

Медиахолдинг намерен выплатить 20 млн долларов в поддержку движения #MeToo против сексуального насилия, говорится в заявлении компании.

Предполагается, что эта сумма должна быть удержана из выходного пособия Мунвеса.

Как писали американские СМИ, размер выходного пособия топ-менеджеру может достичь 100 млн долларов. Си-би-эс сумму выплат не называет, но отмечает, что Мунвес не получит их до тех пор, пока не завершится независимое расследование выдвинутых против него обвинений.

9 сентября издание New Yorker опубликовало статью журналиста Ронана Фэрроу с рассказами шести женщин, которые обвиняют Мунвеса в домогательствах. Некоторые из них говорят, что он разрушил их карьеру после того, как они дали ему отпор.

В частности, в статье содержится подробный рассказ бывшей сотрудницы Мунвеса Филис Голден-Готтлиб, которая утверждает, что в 1986 году он грубо склонял ее к оральному сексу.

"Нет означает "нет"

Сам 68-летний Мунвес называет рассказы о домогательствах ложью.

"Правда состоит в том, что у меня были отношения с тремя из этих женщин за 25 лет до того, как я пришел на Си-би-эс. И я никогда не использовал свою должность, чтобы подорвать карьерный рост женщин. За 40 лет работы я никогда не слышал таких ужасных обвинений", - цитирует New Yorker заявление Мунвеса.

Ранее в этом году аналогичные обвинения против Мунвеса выдвинули еще шесть женщин, которые также утверждали, что он сломал их карьеру после их отказа. Медиамагнат тогда признал, что "мог доставить неудобства некоторым женщинам".

"Это были ошибки, и я глубоко сожалею о них. Но я всегда сознавал, что "нет" означает "нет", - заявлял он.

Лес Мунвес считается одним из самых влиятельных людей в американских СМИ. Он работал на Си-би-эс c 1995 года, в 2016 году возглавил медиакомпанию. Под его руководством Си-би-эс стала самой популярной телесетью в США, а его доход за 2017 год составил 69,3 млн долларов.

В начале этого года Си-би-эс уволила известного телеведущего Чарли Роуза, которого обвинили в сексуальном насилии несколько женщин, включая коллег по телеканалу.