Нападение в Париже: ранены семь человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока полиция не рассматривает произошедшее как теракт

Семь человек ранены, четверо из них тяжело в результате нападения в Париже, которое совершил человек с ножом и металлическим прутом.

Напавший на прохожих мужчина арестован. Согласно предварительным сообщениям, он приехал во Францию из Афганистана. Пока полиция не рассматривает произошедшее как теракт.

Как сообщила парижская полиция, нападение произошло примерно в 23:00 на набережной канала в 19-м округе города.

Нападавший сначала набросился с ножом на двух мужчин и женщину около кинотеатра MK2 на набережной Луары.

Один из свидетелей 28-летний Юсеф Наджаф рассказал, что гулял вдоль канала и увидел бегущего мужчину с ножом размером примерно 25-30 сантиметров.

"За ним бежало около 20 человек, они метали в него шары от петанка. 4-5 шаров попали ему в голову, но это его не остановило", - сказал он.

Петанк - популярная во Франции уличная игра, участники которой по очереди бросают металлические шары. Вес такого шара - 650 -800 г.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В петанк обычно играют стальными шарами диаметром 7-8 см и весом 650-800 грамм

Затем нападавший атаковал двух британских туристов на соседней улице.

Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила сотрудников полиции, арестовавших нападавшего, и не оставшихся равнодушными прохожих, пытавшихся остановить его.

"В настоящее время мы расследуем инцидент в тесном контакте с французскими властями", - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

За последние несколько месяцев во Франции произошло несколько нападений с применением ножей, лишь некоторые из них были квалифицированы как теракты.