Минкульт России предложил ограничить показ иностранных фильмов

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Министерство культуры России опубликовало законопроект об ограничении показа одного зарубежного фильма до 35% от общего числа сеансов за день. В ведомстве утверждают, что такая мера обеспечит "многообразие релизов" в репертуаре, но киносети предупреждают о дефиците интересного для зрителей кино.

Изменения предлагается внести в закон о государственной поддержке кинематографии, следует из опубликованного на сайте министерства проекта.

"Еженедельно в широком прокате представлено от семи до 20 лент. Поэтому данная норма не создает проблему, а является обеспечительной и направлена, прежде всего, на многообразие релизов в принципе. Ее главная цель - максимально разнообразить прокат", - заявил советник министра культуры Павел Степанов.

В разговоре с РБК он уточнил, что 35% - это стандартная антимонопольная норма по законодательству о конкуренции, действующая на других рынках. "Мы просто применили аналогию, взяв в качестве ориентира эту цифру", - пояснил он.

В то же время в киносети "Каро" заявили, что в случае принятия предлагаемых минкультом мер ситуация с кинопоказом может стать хуже.

"На настоящий момент индустрия испытывает дефицит контента, привлекательного для зрителей, как российского, так и иностранного. А дополнительные ограничения только усугубят ситуацию. Мы всегда отрицательно относились к любым искусственным ограничениям кинопроката со стороны законодательства", - заявили в пресс-службе "Каро" агентству RNS.

В киносети также отметили, что за последние годы доля отечественного кино в прокате увеличилась и что произошло это за счет повышения качества продукта и уровня доверия зрителя к нему.

"Все это результат здоровой конкуренции на рынке, которая как раз наилучшим образом и помогает развитию российского кинематографа", - считают в "Каро".

Минкультуры предлагает ограничить количество ежедневных показов иностранных фильмов в кинотеатрах с января 2019 года.

Как отмечает "Коммерсант", идее выделять на один фильм не более 35% от числа сеансов, уже больше года, однако раньше речь шла как о зарубежных, так и об отечественных фильмах.

Советник министра культуры Степанов в понедельник заявил, что исключение все же может быть сделано для некоторых российских фильмов, но каких, не уточнил.