Джек Ма покидает Alibaba. Создатель Aliexpress идет по пути Билла Гейтса

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Личное состояние Джека Ма оценивается почти в 40 млрд долларов

Основатель одной из крупнейших интернет-компаний Alibaba Group Джек Ма заявил о том, что готовится оставить пост главы холдинга через год. Его преемником в председательском кресле станет исполнительный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан.

Объявляя о своем решении, 54-летний бизнесмен обратился к акционерам компании: "Одну вещь я могу твердо обещать: хотя Alibaba Group никогда не принадлежала только Джеку Ма, но Джек Ма всегда будет всецело принадлежать Alibaba Group".

Годовой период, по словам нынешнего главы Alibaba Group, потребуется для передачи полномочий и плавного перехода компании под новое начало. Джек Ма хочет быть уверен, что смена руководства пройдет четко и без лишних потрясений для компании и акционеров.

Бывший преподаватель английского языка Джек Ма стал одним из основателей компании Alibaba Group в 1999 году. За несколько лет до этого во время визита в США он открыл для себя интернет и обнаружил, что там крайне сложно найти какую-либо информацию о современном Китае. С тех пор Ма решил заняться бизнесом в интернете.

Первым таким проектом стал онлайн-справочник, прототипом которого были "Желтые страницы", а затем пришла очередь торговой площадки, в создании которой Джек участвовал с несколькими друзьями своими друзьями.

Alibaba Group быстро стала одной из самых стремительно растущих компаний на китайском рынке, а затем и в мире. В этом году капитализация компании достигла 500 млрд долларов США, а ее прибыль за прошлый финансовый год составила 39,9 млрд.

Структура компании хорошо иллюстрирует широкий спектр интересов самого Джека Ма. Помимо подразделений занимающихся интернет-торговлей (популярнейшая в России и многих других странах площадка Aliexpress), в состав Alibaba Group входит собственная электронная платежная система, облачный сервис расчетов, служба доставки еды в Китае, а также кинокомпания - в 2017 году она выпустила короткометражную ленту жанра "фильм о кунг-фу" с участием Джета Ли и самого Джека Ма, для которого роль мастера Ма стала актерским дебютом.

Кроме того, Alibaba инвестирует деньги в разработку беспилотных автомобилей и систем распознавания голоса.

Капитал Джека Ма по оценке 2017 года составлял 36,6 млрд. долларов США - он является третьим по объему личного состояния жителем Китая, а также на протяжении многих лет входит в число богатейших людей планеты.

По словам Ма, он начал задумываться об уходе из компании несколько лет назад - ему всегда хотелось сосредоточиться на благотворительной деятельности. Кроме того, он не оставлял надежды вернуться к своему любимому делу - преподаванию. Сейчас предпринимательь надеется объединить эти занятия - созданный им фонд, носящий его имя, занимается образовательными программами в отдаленных районах Китая.

Ма признается, что на занятие благотворительностью его вдохновил пример Билла Гейтса. "Ну и что, что я никогда не смогу стать таким же богатым, как он? Зато есть кое-что, в чем я смогу поступить намного умнее: уйти из бизнеса раньше".

"Мое увольнение станет не концом эпохи, а началом новой. Мир большой, а я еще молод - говорит Ма, которому 10 сентября исполняется 54 года - почему бы мне не попробовать что-то новое?". Гейтс окончательно отошел от управления Microsoft в 2014 году, когда ему было почти 60.