Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ожидается, что "Флоренс" обрушится на Восточное побережье США в четверг

Сильнейший ураган "Флоренс" надвигается на Южную и Северную Каролину. В зоне риска объявлено чрезвычайное положение, ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне протяженностью 187 миль.

Существуют опасения, что "Флоренс" может оказаться мощнейшим ураганом за десятилетия.

Эвакуировать предстоит около миллиона человек, включая жителей, служащих и туристов. Сила урагана оценивается в четыре балла из пяти возможных. Наивысший уровень - пять баллов - был у "Ирмы" - самого смертоносного атлантического шторма 2017 года, получившего название "ураган десятилетия".

"Флоренс" стремительно набирает силу. Еще в понедельник утром его оценивали как трехбалльный, но уже через час скорость ветра увеличилась со 178 км в час до 195, а оценка потенциального ущерба выросла до чеиырех баллов - то есть урагана такой силы, при котором деревья будут повалены, сборные дома разрушены, а у каменных зданий будут повреждены окна, двери и крыши.

Зона затопления при урагане четвертой категории простирается до четырех километров вглубь суши. "Флоренс" может стать самым разрушительным ураганом в данном регионе за последние 30 лет.

Метеорологи предполагают, что по мере того как ураган набирает мощь в теплых водах Атлантики, он может достичь наивысшей, пятой категории.

Последний раз ураган подобной силы обрушивался на этот регион в 1989 году - шторм "Хьюго", достигший четвертой категории, опустошил Северную Каролину, нанеся ущерб в 7 млрд долларов. Его жертвами стали 49 человек.

Национальный центр слежения за ураганами предупреждает, что "Флоренс" имеет все признаки "чрезвычайно опасного" метеорологического явления.

Он может принести катастрофически проливные дожди и затопления прибрежных и внутренних регионов.

Правообладатель иллюстрации RICKY ARNOLD HANDOUT/EPA-EFE/REX/Shutterstock Image caption Циклон "Флоренс" стремительно набирает силу: в понедельник утром он был отнесен к третьей категории, а еще через час - к четвертой

Власти призвали население подготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии и запастись питьевой водой.

В супермаркетах выстроились длинные очереди - покупатели сметают с полок воду, батарейки и листы фанеры, которыми заколачивают окна в домах.

"Хлеб и батарейки еще есть, но к часу дня в понедельник не осталось ни одной бутылки с водой" - написал у себя в "Твиттере" один из посетителей магазина в городе Уильямсберг.

Соседние с Южной Каролиной штаты также готовятся к встрече с ураганом.

В Северной Каролине введены ограничения на сельскохозяйственные перевозки, чтобы освободить дороги для транспортировки продуктов. Корабли с базы Норфолк - главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США, расположенной в штате Вирджиния, граничащем с Северной Каролиной, подготовлены к выходу в открытое море, чтобы, в случае необходимости, там переждать шторм.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Корабли ВМС США покидают порты и направляются в открытое море в преддверии удара стихии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители в ожидании урагана массово закупают товары первой необходимости