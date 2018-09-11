"Ничто не закончено!" Сталлоне объявил о съемках "Рэмбо-5"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Рэмбо в исполнении Сталлоне впервые появился на экране в 1982 году

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне объявил о скором начале съемок пятого фильма о Рэмбо. Действие картины на этот раз будет происходить в Мексике.

"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он... Ничто не закончено!" - написал 72-летний Сталлоне в своем официальном "Инстаграме".

Никаких других подробностей о новом фильме актер не привел.

В мае издание Screen Daily сообщало, что производство пятого фильма о Рэмбо должно начаться в сентябре. По данным портала, съемки пройдут в Лондоне, Болгарии и на Канарских островах.

Screen Daily также привел краткий синопсис будущего фильма.

Постаревший ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо живет на ранчо в Аризоне и борется с посттравматическим стрессом. Внезапно он узнает, что его внучка уехала в Мексику на праздник и пропала.

"Затем следует жестокий спуск в ад, когда Рэмбо выявляет преступную сеть по торговле людьми. Он объединяет усилия с журналистом, чью сестру тоже похитили, и использует все свои навыки для спасения девушек и борьбы с жестоким криминальным лидером", - говорится в синопсисе.

Первый фильм о Рэмбо - "Первая кровь" - вышел в прокат в 1982 году и имел огромный успех у зрителей. В 1985 году вышла вторая часть, а еще через три года - третий эпизод боевика.

В 2007 году Сталлоне решил возродить популярнейшую кинофраншизу 1980-х и снял четвертый фильм о Рэмбо, где выступил как актер, режиссер и соавтор сценария. Многие обозреватели раскритиковали сиквел за чрезмерное обилие насилия на экране.

От фильма к фильму враги Рэмбо становились все более сильными и многочисленными. Его антагонистом в первом фильме был шериф провинциального американского городка и местная полиция, во второй части он уже сражался с советскими военными во Вьетнаме, в третьей картине - снова с советскими военными, но уже в Афганистане. Наконец, в четвертом сиквеле его врагом стала целая армия бирманских повстанцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сталлоне решил возродить своего героя спустя 11 лет после фильма "Рэмбо-4"

Параллельно Сталлоне работает над вторым успешным киносериалом, который еще в 1970-х годах принес ему всемирную славу: в ноябре в прокат выйдет очередной приквел саги про боксера Рокки Бальбоа "Крид 2".

В предыдущей части франшизы "Крид: Наследие Рокки" Сталлоне сыграл тренера по боксу, который тренирует сына своего бывшего соперника по рингу Аполло Крида.