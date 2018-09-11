Alibaba, Мегафон, Mail.ru и РФПИ создают гиганта онлайн-торговли AliExpress Russia

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предприятие будет построено в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская компания Alibaba Group, российский сотовый оператор "Мегафон" и российская технологическая компания Mail.Ru Group объявили о создании крупнейшего совместного предприятия в области электронной коммерции в России и СНГ.

"В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России. Стороны объединят стратегические активы и инвестируют новый капитал, менеджмент, ресурсы и экспертизу", - говорится в сообщении РФПИ.

AliExpress сейчас самая популярная площадка для онлайн-покупок россиян за рубежом. Новая компания будет называться AliExpress Russia.

Согласно условиям сделки, РФПИ станет стратегическим участником AliExpress Russia с долей в 13%.

Договор также предусматривает, что "Мегафон" продаст Alibaba Group свою 10-процентную долю в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia.

Mail.Ru Group, в свою очередь, передаст совместному предприятию свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.Ru Group. Доля компании в AliExpress Russia составит 15%.

Предполагается, что после завершения сделки владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

Как ожидается, сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поднимал тему сотрудничества с Alibaba на встрече с президентом Владимиром Путиным еще в декабре прошлого года. Тогда он сообщил, что с Alibaba обсуждаются совместные инвестиции "в логистическую инфраструктуру интернета в России".

Позднее СМИ сообщили о том, что профильным российским партнером РФПИ и Alibaba может стать компания Mail.ru.

Накануне стало известно, что основатель Alibaba Group Джек Ма готовится оставить пост главы холдинга через год.

Alibaba Group быстро стала одной из самых стремительно растущих компаний на китайском рынке, а затем и в мире. В этом году капитализация компании достигла 500 млрд долларов США, а ее прибыль за прошлый финансовый год составила 39,9 млрд.

Журнал Forbes оценивает состояние Джека Ма в 35,8 млрд долларов США. Он - третий по размеру личного состояния житель Китая, замыкает двадцатку богатейших людей планеты.