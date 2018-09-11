"Вы изделие из американской пробирки": глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль
Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, вызвав политика на дуэль и пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Генерала Золотова, экс-начальника охраны президента Владимира Путина, рассердило расследование о поставках продуктов Росгвардии.
В августе Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование о том, что продукты для Росгвардии якобы закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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В своем обращении Золотов заявил, что Навальному не следует браться за темы закупок продуктов для личного состава Росгвардии и что они "звучат очень скудоумно" со стороны оппозиционера.
"Вопросы поставок, непосредственно заключения контрактов, пролонгация [договоров] с поставщиками - это не ваша цель. Беритесь за другое", - сказал глава Росгвардии.
Говоря о своих доходах и отвечая на вопросы о его декларации, Золотов признал, что он "действительно не бедный человек", потому что работал на производстве, а потом занимался бизнесом. К тому же, по его словам, декларация заполнена "далеко до того, как я пришел на службу в Росгвардию".
Золотов возглавил Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардию) весной 2016 года, а до 2013 года руководил службой безопасности президента Путина.
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Затем в своем видеообращении к Навальному генерал начинает рассуждать об оппозиции, которую представляет Навальный.
"А вот кто вы вообще, Навальный, я хочу понять вашу составляющую, откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы изделие из американской пробирки, вы все клоны и все, конечно же, вы марионетки, - заявил Золотов. - Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью все вокруг, для того чтобы дистаблилизировать ситуацию и политическую, и экономическую ситуацию внутри страны".
В конце обращения глава Росгвардии заявляет, что в офицерской среде не принято прощать "оскорбительные клеветнические размышления", поэтому он хочет вызвать Навального на поединок.
"Я просто вызываю вас на поединок - на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", - заключает он.
Навальный сейчас отбывает 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей", проведенную в январе этого года.
В воскресенье сторонники Навального провели в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов России акцию против повышения пенсионного возраста, на которых были задержаны более тысячи человек.
Ранее видеообращения к Навальному записывал миллиардер Алишер Усманов. Ему не понравилось расследования ФБК "Он вам не Димон", в котором упоминалась его фамилия.
Комментируя предложение Навального провести с ним, Усманов говорил в своем ролике, что это были бы дебаты между "правдой и ложью". "Дебаты будут теперь в суде, - сказал миллиардер. - Тьфу на тебя еще раз".
В мае 2017 года бизнесмен выиграл суд у Навального.