В России начались военные учения "Восток-2018". В них участвуют 300 тысяч человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В маневрах под названием "Восток-2018" задействованы почти 300 тысяч военнослужащих

В России начались самые масштабные с 1981 года военные учения. В маневрах под названием "Восток-2018" задействованы почти 300 тысяч военнослужащих.

"Всего к маневрам привлечено около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения", - заявили в министерстве обороны.

Общая численность военнослужащих в российских вооруженных силах составляет около одного миллиона человек. Таким образом, в учениях принимает участие почти треть армии.

Маневры продлятся до 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России. Учениями руководит министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщает минобороны, цель маневров - отработка применения межвидовых войсковых группировок.

В маневрах примут участие китайские и монгольские военнослужащие.

Участие Китая и Монголии

В Россию из Китая для участия в маневрах прибыли 24 вертолета и 6 самолетов. Российские военные сообщили, что Китай направил на учение шесть вертолетов Ми-171, которые куплены у России, а также девять вертолетов Z-9 и такое же количество вертолетов Z-19. О том, какие самолеты Китай направил на учение в Россию, не сообщается.

В министерстве обороны Китая сообщили, что помимо авиации в учениях будут задействованы 3200 военнослужащих и 900 единиц техники.

Монголия не раскрывала деталей своего участия в маневрах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В прошлом году проходили совместные учения китайской и российской морской пехоты

Учения в Средиземном море

В начале сентября в Средиземном море состоялись совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ. В них приняли участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ России, включая две подводные лодки, а также самолеты - стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные Ту-142 и Ил-38, многоцелевые истребители Су-33 и Су-30СМ.

Как сообщал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, в рамках учений отрабатывались задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стратегический бомбардировщик Ту-160

Реакция НАТО

Представитель НАТО Дилайн Уайт заявлял, что альянс уведомили о проведении учений в мае. Он сказал, что все страны имеют право на проведение военных маневров, если таковые проводятся открыто.

"Восток-2018" демонстрирует сфокусированность подготовки Россией к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, - более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие", - сказал он.

"Запад-81"

Анонсируя проведение учений "Восток-2018", российский министр обороны Сергей Шойгу сравнил их с советскими маневрами "Запад-81", уточнив, что нынешние "в чем-то, пожалуй, еще масштабнее".

Учения "Запад-81" проходили с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря и в Польше.

Те учения вошли в мировую историю как самые масштабные советские маневры периода холодной войны. По своему масштабу они были сопоставимы с крупной наступательной операцией времен Второй мировой войны.

На учениях "Запад-81" отрабатывалась наступательная операция в Восточной Европе против войск НАТО, в конце которой был высажен многочисленный воздушный десант, включая бронетехнику.

Точное число участников тех учений до сих пор не известно, но в них были задействованы не менее 100 тысяч военнослужащих и тысячи единиц бронетехники.