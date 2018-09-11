Оливия Манн добилась удаления из "Хищника" сцен с актером-совратителем. И оказалась в одиночестве

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Актрисе Оливии Манн, сыгравшей одну из главных ролей в фильме "Хищник", пришлось практически в одиночку представлять картину на кинофестивале в Торонто после того, как она сообщила киностудии об уголовном деле в отношении коллеги по съемочной площадке. Он пытался совратить 14-летнюю девочку.

"Хищник" должен выйти в мировой прокат 14 сентября. 6 сентября стало известно, что из картины за несколько недель до предпремьерных показов вырезали сцену с актером Стивеном Уайлдером - тем самым, об уголовном преследовании которого узнала Оливия Манн.

Уайлдер играл в незначительном эпизоде фильма вместе с Манн, его позвал в картину старый знакомый, режиссер "Хищника" Шейн Блэк. Манн утверждает, что не знала о прошлом Уайлдера во время съемок.

"Хищника" показали 6 сентября на кинофестивале в Торонто. И Манн, и Холбрук, и другие актеры поехали на кинофестиваль, но многие из них стали отказываться от общения с журналистами в рамках продвижения фильма, пишет издание Hollywood Reporter.

Манн утверждает, что почувствовала себя в одиночестве и не видела поддержки от коллег по съемочной площадке после того, как стало известно о ее жалобе на Уайлдера.

"Есть люди, которые очень бесятся, когда ты не помогаешь скрыть [эту историю]", - сказала Манн в беседе с журналистами. Она объяснила, что чувствует себя так, будто это она была в тюрьме, а не Уайлдер, и будто она сама лично приняла решение о кастинге.

"Мне очень одиноко сидеть здесь одной, когда я должна была давать интервью с другими актерами", - сказала она во время беседы с журналистами в Торонто.

Правообладатель иллюстрации Fox Image caption Оливия Манн в "Хищнике"

Исполнитель главной мужской Бойд Холбрук признался, что действительно отказывался от нескольких интервью, чтобы не поднимать вопрос об удалении сцены с Уайлдером. Он извинился перед Манн за то, что не сразу выступил в ее поддержку, и поблагодарил актрису.

Напарник Манн по съемкам в "Хищнике" Стерлинг Браун выступил в поддержку актрисы. Актер Киган-Майкл Ки, также сыгравший в картине, сказал в интервью Hollywood Reporter, что он дал все запланированные интервью и связывался с Оливией на прошлой неделе, чтобы сказать ей, что гордится ею.

Режиссер фильма и вовсе не поехал в Торонто. Блэк обнародовал заявление, в котором говорится: "Я приношу свои извинения всем, кого я подвел и в прошлом и сейчас, дав Стивену роль".

Он рассказал, что просто хотел помочь другу. Раньше Уайлдер уже появлялся в картинах Блэка, будучи осужденным за попытку совращения.

В кинокомпании Fox подчеркнули, что не знали о прошлом актера, когда нанимали его для участия в "Хищнике".

Стивен Уайлдер был признан виновным в попытке совращения 14-летней девочки в 2010 году и провел шесть месяцев в тюрьме. Уайлдера обвиняли в том, что он писал ей письма непристойного характера.

Актер вину признал. Согласно американскому законодательству, его внесли в список лиц, осужденных за преступления сексуального характера.

После этого он снимался в фильмах Шейна Блэка "Железный человек-3" и "Славные парни" в эпизодических ролях.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Шейн Блэк снимался в самом первом "Хищнике" в 1987 году и был назачен режиссером нового фильма франшизы

Оливия Манн заявила, что могла бы не рассказывать о прошлом Уайлдера, но, как сказала актриса, она не умеет лгать и притворяться. Манн также сказала, что люди должны иметь право выбирать, хотят ли они работать с осужденным преступником.

"Мой выбор - не давать второго шанса тому, кто обидел ребенка или животное. Я - вот такая. И это мой выбор", - сказала актриса.

Манн была одной из женщин, обвинивших в сексуальных домогательствах режиссера Бретта Ратнера. Он эти обвинения отвергает.

Актриса неоднократно высказывалась в поддержку движения #MeToo, которое посвящено борьбе с сексуальными домогательствами.

Новый "Хищник"

Фильм по знаменитой франшизе вышел без порядкового номера в названии, но он продолжает историю о борьбе землян с инопланетной расой Хищников, которая началась в 1987 году в фильме с участием Арнольда Шварценеггера.

В отличие от предыдущих картин, новый "Хищник" отличается обилием черного юмора. Кинокомпания Fox, которой принадлежат права на франшизу о Хищниках, планирует выпустить несколько продолжений фильма.

Оливия Манн играет в "Хищнике" биолога Кейси Брэкет, которая присоединяется к команде ученых и военных, чтобы бороться против инопланетян.

В интервью изданию DigitalSpy она рассказала, что первоначально хотела отказаться от роли, поскольку обычно в подобных картинах исполнительница главной женской роли встречается с главным героем фильма, а романтическая линия в условиях борьбы со смертельно опасными инопланетянами кажется ей неуместной.

Шейн Блэк убедил ее, что романтической линии с участием ее героя в фильме не будет, и Манн согласилась.