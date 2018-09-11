Арестован обвиняемый в нападении на бойца Росгвардии на акции в Москве

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Суд в Москве отправил в СИЗО участника акции против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября по призыву Алексея Навального. 24-летнего Виктора Федосеева обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Второй обвиняемый Василий Костылев ждет суда.

Федосеев арестован на 30 суток. Он обвиняется в том, что один раз ударил сотрудника Росгвардии кулаком в область уха. Свою вину он не признает, от дачи показаний отказался.

Перед началом заседания Федосеев рассказал, что сотрудники правоохранительных органов его избили, и показал журналистам синяки, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

В свою очередь, представитель следствия сказал на заседании суда, что вина Федосеева подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, а также видеозаписью.

В деле есть протокол допроса пострадавшего по фамилии Курбанов, а также протоколы допроса свидетелей, рапорт о предоставлении сведений, содержащихся в интернете, а именно скриншоты видеороликов.

Объясняя необходимость ареста, следователь заявил, что Федосееву вменяют преступление средней тяжести, в Москве у него нет постоянного места жительства, он нигде не работает и не учится, может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.

"При задержании Федосеев оказывал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", - подчеркнул следователь.

Адвокат Федосеева Сергей Бадамшин заявил, что Федосеев просто не помнит свое место жительства, потому что получил черепно-мозгововую травму. Он отметил, что на видео видно, как Федосеева избивают дубинками и что он вряд ли мог оказывать яростное сопротивление.

Адвокат Олег Елисеев рассказал, что у Федосеева заболевание сердца (блокада ножек пучка Гиса), которое, по мнению защиты, не позволяет содержать его под стражей.

Накануне Следственный комитет России (СКР) сообщил о том, что на Виктора Федосеева и Василия Костылева завели уголовные дела о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии (их фамилии СКР не называл).

Федосеева и Костылева задержали примерно в пять вечера в центре Москвы на Большой Дмитровке во время воскресной акции протеста против повышения пенсионного возраста, организаванной политиком Алексеем Навальным. После этого их доставили в отдел полиции, а затем на допрос в СКР.

Более тысячи задержанных

Акции против пенсионной реформы, объявленная Навальным, прошли по всей России 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов, в том числе в Москве, они не были согласованы с властями.

Всего, по данным проекта "ОВД-Инфо", во время акций задержали более 1195 в 38 городах России.

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Больше всего задержанных было в Петербурге - 623 человека. В Екатеринбурге в связи с акцией задержали более 184 человек, в Краснодаре - 60, в Москве - 48, подсчитали в "ОВД-Инфо".

Оценка количества задержанных МВД с этими данными расходится. Начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев вечером в воскресенье говорил, что в Петербурге задержали около 100 человек, а в Москве - "несколько".

Последствия акции

Вечером 11 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале опубликовала сводные данные о результате уже прошедших судебных заседаний об администативных правонарушениях.

Из них следует, что после акции петербургские суды рассмотрели более 250 дел о нарушениях на акции Навального. 70 человек арестованы на сроки от одних до 25 суток, 158 человек получили штрафы (от 5 тысяч рублей до 20 тысяч), еще 11 задержанным суд назначил наказание в виде 20-60 часов обязательных работ, 15 административных дел вернули в полицию.

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В Нижнем Новгороде к ответственности привлечены четверо - сотрудник штаба и три волонтера. Трое из них отправлены под административный арест, еще один получил семь часов обязательных работ

В Казани, где акция также, как и в Москве, не была согласована с властями, суд арестовал 17 человек на сроки от четырех до восьми суток, еще пятеро человек получили штрафы по 10 тысяч рублей.

В Перми административные аресты получили семеро участников акции. Координатор пермского штаба Навального Наталья Вавилова получила 120 часов обязательных работ.

Координатора штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых суд арестовал на пять суток. На десять суток арестовали исполняющую обязанности координатора штаба Алексея Навального в Красноярске 22-летнюю Марию Маковозову, передавал Интерфакс.

Координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, которого задержали перед началом акции, получил 30 суток ареста по статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Столько же дали бывшему координатору штаба Навального в Иркутске Сергею Беспалову, сообщала "Медиазона".

Как и в прошлых акциях, который организовывали соратники Навального, протестовать вышло много школьников. Накануне стало известно, что в Петербурге полиция составила протоколы о неисполнении родительских обязанностей в отношении отцов и матерей, чьи дети были задержаны в ходе акции протеста.

Сотрудники Росгвардии в этот раз применяли силу на акциях в Москве и Петербурге и били людей дубинками. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил накануне, что они действовали в рамках своих полномочий.