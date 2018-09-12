Apple представила новые умные часы четвертого поколения

Правообладатель иллюстрации Apple

На презентации в Калифорнии компания Apple представила новую, четвертую версию часов Apple Watch, которая сильно отличается от предыдущих трех. В первую очередь речь идет о диагонали экрана - 40 и 44 миллиметра против 38 и 42 миллиметров.

Уже из первых утечек о новых часах следовало, что на более качественном экране помещается больше информации.

Apple представила также новые виртуальные циферблаты, которые позволяют одновременно выводить больше данных с приложений, которые поддерживаются устройством.

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Более крупный экран позволяет разместить больше информации

Среди новшеств - способность часов определить, что их хозяин упал, и тут же снять кардиограмму.

Во втором полугодии 2017 года Apple обошла компании Xiaomi и Fitbit и стала крупнейшим в мире производителем носимых гаджетов благодаря высокому спросу на умные часы последнего поколения.

Как указывают эксперты, Apple продает больше часов, чем вся швейцарская часовая промышленность.

На презентации в Калифорнии ожидают демонстрацию новых айфонов, продолжающих серию iPhone X, которая должна пройти немного позже.