Apple представила новые умные часы четвертого поколения
На презентации в Калифорнии компания Apple представила новую, четвертую версию часов Apple Watch, которая сильно отличается от предыдущих трех. В первую очередь речь идет о диагонали экрана - 40 и 44 миллиметра против 38 и 42 миллиметров.
Уже из первых утечек о новых часах следовало, что на более качественном экране помещается больше информации.
Apple представила также новые виртуальные циферблаты, которые позволяют одновременно выводить больше данных с приложений, которые поддерживаются устройством.
Среди новшеств - способность часов определить, что их хозяин упал, и тут же снять кардиограмму.
Во втором полугодии 2017 года Apple обошла компании Xiaomi и Fitbit и стала крупнейшим в мире производителем носимых гаджетов благодаря высокому спросу на умные часы последнего поколения.
Как указывают эксперты, Apple продает больше часов, чем вся швейцарская часовая промышленность.
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На презентации в Калифорнии ожидают демонстрацию новых айфонов, продолжающих серию iPhone X, которая должна пройти немного позже.