Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей: "Мы знаем, кто они такие"

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Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей, о которых рассказали власти Британии. "Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин и посоветовал им прийти к журналистам.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На вопрос модератора Сергея Брилева о том, являются ли они гражданскими лицами, Путин ответил: "Да, конечно, гражданские".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации", - добавил российский президент. На что Брилев, телеведущий канала "Россия 1", сказал, что он готов пригласить их в свою субботнюю программу.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй назвала фамилии двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.

Путин не назвал эти две фамилии.

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что Петров и Боширов прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.

Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".

В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ Петрове и Боширове, отравивших Скрипалей.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что не знает о людях, которых в Лондоне подозревают по делу об отравлении в Солсбери.

"Мы пока не располагаем такой информацией. Безусловно, это компетенция наших соответствующих органов. Мы пока в Кремле такой информацией не располагаем", - говорил Песков.

Media playback is unsupported on your device Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Петров и Боширов были объявлены в европейский розыск. Британия при этом решила не обращаться к России с требованием их выдачи, поскольку известно, что Москва не выдает российских граждан.

Им предъявлены обвинения по четырем пунктам - в сговоре с целью убийства, в попытке убийства Скрипалей и полицейского Ника Бэйли, а также в хранении и использовании отравляющего вещества "Новичок" и намеренном нанесении тяжких телесных повреждений.

США, Франция, Германия и Канада согласились с доводами британской стороны в том, что российские власти "почти наверняка" причастны к отравлению в Солсбери. В их совместном заявлении, распространенном перед заседанием Совбеза ООН, говорилось, что это отравление "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России.