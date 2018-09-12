В Киеве арестованы активы "дочек" трех российских банков

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Киевский суд арестовал акции украинских "дочек" ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка, принадлежащего ВЭБу. Активы арестованы по иску экс-главы Приватбанка и еще 17 компаний, которые хотят получить компенсацию за потери в Крыму.

Теперь российские банки не могут ничего сделать с активами, которые ранее пытались продать.

Истцы обратились в суд за признанием решения Международного арбитражного суда в Гааге на территории Украины в июле этого года, говорится в определении суда. В августе они инициировали арест акций "дочек" российский банков и принятие других обеспечительных мер.

В частности, украинским "дочкам" ВТБ и Сбербанка запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица и осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам имущества.

Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около 130,5 млн долларов компенсации за недвижимость, 9,2 млн долларов компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы, отмечается в решении киевского суда.

В пресс-службе Сбербанка заявили Би-би-си, что банк намерен обжаловать решение суда об аресте акций в ближайшее время.

"Банк работает на территории Украины в полном соответствии с действующим в стране законодательством и регуляторными нормами. Арест акций не влияет на работу банка по обслуживанию клиентов. Финансовое состояние банка остается стабильным. Достаточность капитала банка в 2 раза превышает норматив НБУ. Банк в состоянии выполнить все свои обязательства перед клиентами", - говорится в комментарии.

Русская служба Би-би-си направила официальные запросы в ВТБ и ВЭБ и ожидает ответа.

Проблемы российских банков на Украине

Сбербанк, ВТБ и ВЭБ предпринимали несколько попыток продать свои активы на Украине после того, как в марте 2017 года Киев ввел санкции в отношении банков с российским капиталом.

Под ограничения попали Сбербанк, ВиЭС Банк (дочка Сбербанка), Проминвестбанк (дочка ВЭБа), ВТБ и "БМ Банк" (дочка ВТБ). Санкции вводились сроком на один год, в марте этого года украинские власти их продлили.

Санкции фактически привели к тому, что украинские "дочки" российских банков не могли перечислять средства или выводить капитал за пределы Украины.

Сбербанку удалось продать только "ВиЭс Банк" бывшему украинскому чиновнику Сергею Тигипко. Но попытки продать вторую "дочку" пока не увенчались успехом. До этого Нацбанк Украины не согласовал сделку по покупке украинской дочки Сбербанка белорусскому Паритетбанку.

ВТБ ранее заявлял, что планирует свернуть свой бизнес на Украине до минимума. "БМ Банк" уже прекратил свою деятельность.

В случае с ВЭБом "Коммерсант" писал, что он решил отказаться от продажи Проминвестбанка. Об этом изданию рассказал источник в госкорпорации и подтвердил источник, близкий к украинской "дочке".

Национальный банк Украины же заявлял, что не видит потенциальных покупателей для украинских дочек российских банков с госучастием. Об этом сообщали украинские СМИ со ссылкой на заместителя главы украинского регулятора Екатерину Рожкову. По ее словам, единственным цивилизованным путем для них будет постепенное сворачивание деятельности.

"Мы на сегодняшний день не видим потенциальных покупателей, которые могли бы купить эти банки… Сворачивание деятельности - это единственный цивилизованный путь для этих банков. Постепенное сворачивание деятельности и сдача банковской лицензии", - сказала она (цитата по Униан).