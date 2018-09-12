Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов попал в реанимацию

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Один из организаторов группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов вечером 11 сентября попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом расказала его гражданская жена, участница Pussy Riot Вероника Никульшина.

Как сообщается, Верзилов доставлен в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Сокольниках.

По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось заведенное против нее административное дело.

У Верзилова, рассказывает Никульшина, начались проблемы со зрением, он начал терять способность разговаривать, а потом и ходить.

"Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что "нет, ничего не ел, не принимал вещества". Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред", - сообщила она новостному сайту "Медуза".

"Врач сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя", - рассказала она.

Петр Верзилов до 2009 года был активным участником арт-группы "Война", а позже - одним из организаторов группы Pussy Riot. В 2014 году участники этой группы Толоконникова и Алехина учредили издание "Медиазона", а Верзилов стал его издателем.