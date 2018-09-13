Россиянин Левашов, экстрадированный в США, сознался, что управлял сетью ботов

Правообладатель иллюстрации Spanish National Police Image caption Петр Левашов был арестован в Испании по американскому запросу

Россиянин Петр Юрьевич Левашов, задержанный 7 апреля 2017 года в Барселоне по американскому ордеру и экстрадированный в феврале в США, признал себя виновным в намеренном повреждении защищенного компьютера, преступном сговоре и хищении личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Церемония признания вины проходила в федеральном суде Хартфорда, столицы штата Коннектикут. Ордер, по которому был арестован Левашов в Испании, был выписан коннектикутским судом, поэтому его дело сначала рассматривалось в этом штате. 38-летний петербуржец привлечен еще в нескольких американских юрисдикциях, от Аляски до округа Колумбия, но пока неясно, предстанет ли он перед другими судами.

Текст его признательной сделки, согласно которой прокуратура обещает ему снисхождение в обмен на признание вины, пока не обнародован. В деле Левашова полно засекреченных документов; это часто означает, что фигурант помогает следствию.

Наконец, занимающийся его делом федеральный судья Роберт Чатиньи назначил вынесение ему приговора на 6 сентября 2019 года. Это необычно.

Приговоры обычно разнесены в США во времени с вердиктом присяжных или признанием вины, но обычно приговора ждут несколько месяцев.

То, что приговор Левашову будет вынесен год спустя, тоже наводит на мысль о том, что он беседует с прокуратурой. Она, однако, не упомянула об этом в своем пресс-релизе.

"Жил припеваючи"

Левашов, известный в сети также как Питер Севера и Сергей Астахов, был привлечен в Коннектикуте за его огромный ботнет Kelihos, посредством которого россиянин похищал логины и пароли, рассылал неимоверное количество спама и запускал вредоносные программы в чужие компьютеры по всему миру.

Как отметили прокуроры в пресс-релизе, Левашов орудовал ботнетами "более двух десятилетий", "участвовал в форумах, на которых торговали похищенными личными данными, реквизитами кредитных карт и орудиями киберпреступлений", и "жил при этом припеваючи, а между тем его преступная деятельность портила жизнь тысячам пользователей компьютеров".

В момент ареста Левашова, по словам прокуроров, Kelihos инфицировал по крайней мере 50 тыс. компьютеров. Три дня спустя, 10 апреля 2017 года, минюст США объявил, что принял меры к ликвидации ботнета.

Как сообщило год назад агентство РИА Новости, Левашов утверждал в испанском суде, что "он в течение последних 10 лет работал на "Единую Россию", собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время".

По словам РИА, он также заявил, что "я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении".

Нежелание быть экстрадированным в США он объяснял тем, что его там "подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию".

"Если я поеду в США, я в течение года расстанусь с жизнью, там хотят получить информацию военного характера и про партию "Единая Россия", - заявил Левашов испанскому судье.

Насколько известно, после выдачи в США таких жалоб от россиянина пока не поступало. Защитники Левашова никак не отразили в материалах дела скверное обращение с ним.

Американские следователи гонялись за Левашовым несколько лет и два года назад совершили прорыв.

Как явствует из рассекреченного документа в базе федерального суда Аляски, 20 мая 2016 года ФБР получило доступ к аккаунту Левашова в iCloud, открытому на его имя с IP-адреса в Люксембурге. Выдавая ордер на это вторжение, судья одновременно запретил корпорации Apple разглашать информацию об этом аккаунте.

ФБР методично собирало компромат и дожидалось, пока Левашов поедет в какую-то страну, которая согласится его экстрадировать.