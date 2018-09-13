"Там есть знаменитый собор": Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери

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В эфире телеканала RT вышел фрагмент интервью с мужчинами, которых власти Британии подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они рассказали, что Солсбери - прекрасный туристический город, поэтому они туда поехали. Накануне президент России Владимир Путин предложил им пообщаться с журналистами.

Подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (по мнению британской полиции, эти имена могут быть вымышленными) дали интервью главному редактору российского государственного телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором подтвердили, что именно их фотографии распространили британские спецслужбы.

- Вы на самом деле кто? - начала интервью Симоньян.

- Мы те, кого показывали [на фотографиях], - ответил Петров.

Они также заявили, что Петров и Боширов - их настоящие фамилии.

На вопрос о том, что они делали в британском Солсбери, мужчины ответили, что просто ездили туда как туристы.

- Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город, - сказал Петров.

- Туристический город, там есть знаменитый собор, - добавил Боширов.

- С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери, - продолжил Петров.

- В Англии 2-3 марта был мощный снегопад, и мы никуда не могли добраться, - рассказал Петров.

- Дороги были перекрыты, движения не было никакого, ни поезда, ничего не ходило, - подтвердил Боширов.

- Мы приехали в Солсбери 3-го числа, пытались погулять по городу, но так как город был завален снегом, нас хватило ровно на полчаса, - продолжил Петров. - Мы ехали, чтобы посмотреть Стоунхендж, Олд Сарум, собор Девы Марии, но этого не получилось, потому что город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке уехали обратно. Минут 40 мы провели на вокзале.

- Пили кофе, потому что вымокли. Мы максимум провели 3-го числа час в городе, - заметил Боширов.

- 4-го числа мы вернулись, потому что все растаяло, была теплая погода. Целенаправленно решили посетить Олд Сарум и собор. Решили завершить это дело 4-го числа. В обед начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени, - пояснил Петров.

- Собор очень красивый, там очень много туристов, много русских туристов. Мы гуляли и наслаждались вот этой английской готикой, этой красотой, - сказал Боширов.

- Вы подходили к дому Скрипалей? - спросила Симоньян.

- Может, мы к нему и подходили, - не стал исключать Боширов.

- Если бы знали, где он находится, - подхватил Петров.

- Может, и проходили мимо, я не знаю, - повторил Боширов. - Пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, не знал ничего про них.- У вас были какие-то отравляющие вещества? - спросила ведущая.

- Нет, - коротко ответил Боширов.

- Мне кажется, это вообще бред, - добавил Петров.- Вы всегда были вместе. Что вас объединяет?

- Давайте не будем лезть в личную жизнь, - попросил Боширов. - Мы пришли не на допрос.

На попрос, где они работают, Петров ответил, что они "предприниматели средней руки".

Сами позвонили

Ранее в четверг Симоньян сообщила, что накануне встречалась с Петровым и Бошировым. Она также рассказала, что Петров и Боширов сами позвонили ей на мобильный телефон.

"Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, так как, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же, по их словам, доверяют", - добавила Симоньян.

По словам главы RT, она не сомневается, что беседовала именно с теми людьми, фотографии которых распространили британские власти.

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По словам Симоньян, мужчины показали ей свои российские паспорта, заграничных паспортов у них при себе не было.

"Чисто визуально они похожи на опубликованные фотографии, то есть у меня нет сомнений, что это те самые люди, потому что и паспорта совпадают, и фотографии, и видео, те материалы, которые британская сторона предоставила, довольно однозначно показывают, что это эти люди", - рассказала Симоньян в эфире телеканала "Россия-24".

Она назвала Петрова и Боширова непубличными людьми, которые опасаются, что пресса может вмешаться в их личную жизнь. "Они были очень напуганы, взволнованы, даже пот вытирали со лба, хотя я специально в кабинете сделала пониже температуру", - рассказала глава RT.

Вопросы, которые могли бы "как-то вывести на дальнейшее выяснение журналистами подробностей об их окружении, месте жительства", Петров и Боширов не отвечали, добавила Симоньян.

"Мы их нашли"

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу Скрипалей.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Путин также обратился к Петрову и Боширову с просьбой выступить в средствах массовой инофрмации, но не назвал их фамилий.

Media playback is unsupported on your device Владимир Путин об отравителях Скрипалей

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин лично не общался с ними.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй назвала фамилии двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что Петров и Боширов прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.

Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".

В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ Петрове и Боширове, отравивших Скрипалей.