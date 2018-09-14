Может ли плавание в холодной воде помочь в борьбе с депрессией

Доктор Крис ван Тюллекен, в прошлом автор программы Би-би-си о здоровом образе жизни, выходившей на канале BBC1, разбирался, какой эффект на психологическое состояние человека оказывает регулярное погружение в холодную воду, и рассказывает о собственном опыте.

Заплыв в море зимой - это самое освежающее, что я когда-либо делал в жизни. Но будьте осторожны, если вы в этом деле новичок. Шок от погружения в холодную воду может серьезно испугать и сбить дыхание.

Под водой я чувствую обжигающую боль в теле и небольшую панику. Но одновременно все негативные мысли в моей голове перестают меня тревожить.

Через две минуты температура моей кожи опускается до уровня температуры воды. Я начинаю чувствовать себя комфортно, дыхание приходит в норму.

Даже после небольшого заплыва я чувствую эмоциональный подъем на несколько часов и покой на несколько дней.

Как и многие, кто регулярно плавает в холодной воде, я верю, что это полезно не только для тела, но и для психологического состояния человека.

Исследование, которое мы провели с учеными из Портсмутского университета и университетских больниц Брайтона и Сассекса, показывает, что купание в открытой холодной воде помогает бороться с депрессией.

История Сары

При подготовке серии программ, которые я вел в 2016 году на канале BBC 1, мы познакомились с Сарой. Тогда ей было 26 лет - с 17 лет она принимала антидепрессанты.

Image caption Настроение Сары улучшалось после каждого погружения в холодную воду

Депрессия преследовала её с подросткового возраста. Когда мы встретились, она была в отчаянии и хотела бросить пить таблетки. Она говорила, что из-за них постоянно чувствует себя как в тумане. Она любила плавать.

Я поговорил с врачами, у которых она наблюдалась, и спросил, можно ли ей начать плавать в холодной воде. Мы решились на эксперимент.

Каждую неделю Сара плавала в открытом водоеме, в холодной воде. После каждого заплыва её настроение сразу улучшалось, симптомы депрессии и количество лекарств постепенно уменьшались.

Спустя два года Сара продолжает плавать и уже не принимает таблетки.

"У меня все хорошо. Я все еще хожу на консультации к психотерапевту. Надеюсь, когда-нибудь и они закончатся. Но плавать я точно не перестану. Это мне очень помогло в самое сложное время", - говорит Сара.

Стресс-ответ

Упражнения на открытом воздухе и компания единомышленников действительно могут помочь в борьбе с депрессией и повышенной тревожностью. Но команда ученых из Портсмутского университета утверждает, что сам эффект погружения в холодную воду может положительно влиять на психологическое состояние человека.

Существует весьма убедительная, биологически обоснованная теория о том, как это может работать.

Image caption Сара и Доктор Крис ван Тюллекен во время погружения в холодную воду

Погружение в холодную воду вызывает в организме так называемый стресс-ответ. Это набор физиологических и гормональных реакций, которые должны помочь человеку справиться с широким спектром потенциальных угроз.

Нападение животных, прыжки в холодную воду и сдача экзамена - все это вызывает похожие реакции в организме человека. Частота сердечных сокращений, давление и частота дыхания повышаются, вырабатываются гормоны стресса.

Когда вы повторяете погружение в холодную воду (температура которой ниже 15 градусов), стресс-ответ вашего организма уменьшается.

Исследование профессоров из Портсмутского университета показывает, что в этом случае речь идет и о снижении общего уровня стресса.

Например, если вы регулярно погружаетесь в холодную воду и решили попробовать другой рискованный спорт - скажем, тренировку на высоте, - тогда реакция вашего организма будет гораздо мягче, чем у человека, который никогда не погружался в холодную воду.

Ученые называют это "кросс-адаптацией". Это когда одна из форм стресса адаптирует тело к другому.

Есть все больше доказательств, что депрессия связана с хроническим стресс-ответом организма на физические и психологические проблемы современной жизни.

Благодаря эффекту кросс-адаптации, плавание в холодной воде может уменьшить эту хроническую реакцию стресса, а значит, улучшить психологическое состояние человека.