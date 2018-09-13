ФАС России не дает полиции купить компьютеры с Windows

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Федеральная антимонопольная служба России нашла нарушения в закупке МВД на 1 млрд рублей. В полиции решили закупить компьютеры с предустановленной операционной системой Windows, а не с российскими аналогами, но не смогли объяснить, почему.

В конце августа МВД разместило закупку на 30 тыс. компьютеров с предустановленной операционной системой иностранного производства Microsoft Windows 7. Они должны, по данным технического задания, до конца года быть поставлены в региональные отделения ведомства от Москвы до Камчатки.

Ничего не подошло

Госзакупки иностранного программного обеспечения в России запрещены, если есть аналоги российского производства. Сначала заказчики должны изучить реестр отечественных программ, и если те не подойдут по требованиям, обосновать это в закупочной документации.

Запрет действует с 1 января 2016 года. Тогда вступило в силу постановление правительства №1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно данным технического задания, МВД изучило документацию примерно 40 операционных систем. К ним ведомство предъявляло три требования. Во-первых, система должна сочетаться со средствами защиты информации - антивирусами и криптопровайдерами. Во-вторых, она должна быть совместима с другими программами, которыми пользуются сотрудники МВД, в том числе Microsoft Office. В третьих, надо, чтобы полицейские, которым предстоит работать с компьютерами, умели пользоваться этим ПО.

Заказчик пришел к выводу, что полностью соответствует требованиям только Windows. В техзадании указано, что ни у одной из российских операционных систем в документации нет данных о соответствии этим критериям.

На эту закупку обратила внимание общественная организация "Стопкартель" (не зарегистрирована в минюсте) и подала жалобу, которая опубликована на сайте госзакупок. По мнению представителей "Стопкартеля", МВД могла бы подойти операционная система "ОСь", разработанная входящим в "Ростех" Национальным центром информатизации.

ФАС сочла жалобу обоснованной. В антимонопольном ведомстве посчитали недоказанным, что российское ПО не подходит полицейским: в обосновании нет указания на конкретные функциональные, технические и эксплуатационные характеристики, которые не удовлетворяют заказчика. Податель заявки должен устранить эти недостатки, считают в ФАС.

"Госзаказчики иногда приводят надуманные аргументы, чтобы только не закупать российское оборудование", - считает эксперт Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, не уполномоченный общаться с прессой.

Настоящую проверку, подходит ли российское программное обеспечение, они в таком случае не проводят, говорит он. По его мнению, аргумент о том, что полицейские не обучены пользоваться той или иной программой, вообще не относится к техническим требованиям и его нельзя использовать.

В МВД не ответили на вопрос Би-би-си, готово ли ведомство покупать российское ПО.

Постоянный клиент

МВД не впервые покупает компьютеры с иностранным программным обеспечением. В конце 2017 года ведомство провело аналогичную закупку на сумму 810 млн рублей. Тогда сенатор Людмила Бокова написала обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Эта закупка "вызывает озабоченность" из-за "непрозрачности для внешнего аудита, широких возможностей для злоупотреблений", - цитировал ее обращение "Коммерсантъ". Узнать, ответил ли Колокольцев на это письмо, не удалось.

Судя по данным госзакупок, МВД - не единственное ведомство, которое не смогло перейти на российское программное обеспечение. Федеральная налоговая служба в сентябре 2018 года объявила закупку программного обеспечения, в том числе Windows, на 287 млн рублей.

Судебный департамент купил в середине 2016 года иностранное программное обеспечение для поддержания информационной системы "Правосудие", в том числе Windows, на 804 млн рублей.

Впрочем, по мнению министра связи Николая Никифорова, запрет на иностранное ПО работает. К середине 2017 года, то есть за 1,5 года действия запрета, доля российских программ в закупках органов власти выросла с 10-20% до 40-50% - в зависимости от сферы деятельности.