Мертвая крыса в супе обошлась сети ресторанов в Китае в 190 млн долларов

Правообладатель иллюстрации Weibo Image caption Посетительница ресторана обнаружила дохлую крысу в тарелке с супом - но лишь после того, как уже съела несколько ложек

Акции популярной сети китайских ресторанов потеряли в цене 190 млн долларов, после того как беременная женщина обнаружила дохлую крысу у себя в супе.

Акции ресторанов "Сябу Сябу" обрушились, когда по соцсетям разошлись фотографии, на которых женщина китайскими палочками вынимает сваренную крысу из своего супа.

Ресторан в провинции Шаньдун, в котором это произошло, временно закрыт. Сообщается, что заведение предложило клиентке 5 тыс. юаней (729 долларов) в качестве компенсации.

Местная пресса ссылается на ее мужа, который говорит, что отказался от компенсации, так как хочет, чтобы жена прошла полное медицинское обследование, и лишь после этого семья будет готова обсуждать вопрос о компенсации.

Беременная женщина пришла в ресторан со своей семьей и вскоре обнаружила дохлую крысу в тарелке с супом - но лишь после того, как уже съела несколько ложек.

Супруг женщины утверждает, что один из сотрудников ресторана предложил его жене сделать аборт, раз она так волнуется о здоровье еще не рожденного ребенка, и предложил ей 20 тыс. юаней на эту процедуру.

Фотографии крысы быстро разошлись по китайской соцсети Weibo. Пользователи реагировали с возмущением и отвращением.

Правообладатель иллюстрации Weibo Image caption Сваренную крысу оставили на тарелке

"Меня тошнит. Больше никогда туда не пойду", - написал один пользователь.

11 сентября котировки акций компании упали до самого низкого уровня с октября прошлого года, хотя к среде они вновь пошли вверх.

"Сябу Сябу" всегда был одним из моих любимых ресторанов. Я думал, там все чисто… Не могу поверить [что такое произошло]", - пишет другой пользователь.

"Если что-то случится с ее ребенком, получит ли она компенсацию? Неужели жизнь стоит всего 20 000 юаней?" - вопрошает другой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Горячий суп сопровождается заранее приготовленными мясом и овощами

В субботу ресторан обнародовал в интернете заявление, в котором отрицалось, что крыса оказалась в супе из-за плохой гигиены, но вскоре оно было удалено.

Власти города Вэйфан, где произошел инцидент, обещают провести тщательную инспекцию ресторана.