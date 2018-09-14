"Это было похоже на Армагеддон": в пригородах Бостона взорвался бытовой газ

  • 14 сентября 2018
По словам пожарных, такого зрелища многие из них не видели никогда Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption По словам пожарных, такого зрелища они не видели никогда

Взрыв бытового газа спровоцировал пожары в десятках домов в окрестностях Бостона, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере 25 серьезно пострадали.

Инцидент произошел в 45 километрах к северу от Бостона в трех пригородах - Лоуренс, Андовер и Северный Андовер. Сотни человек эвакуированы, в регионе отключены газ и электричество.

"Я состою на службе уже 39 лет, но ни разу еще не видел ничего подобного", - сказал командир пожарной части Андовера Майкл Мансфилд. По его словам, картина, представшая пожарным, походила на Армагеддон.

Что известно о жертвах?

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Image caption Пожарам предшествовал ряд взрывов газа

18-летний Леонел Рондон погиб в своей машине, на крышу которой упал дымоход, оторвавшийся в результате взрыва внутри дома.

По словам его родных, вместе с юношей в машине было двое его друзей. Они не пострадали.

В местные больницы доставлены 25 человек с ожогами различной степени и респираторными проблемами. Медики сообщают, что состояние некоторых пострадавших весьма серьезно.

Что произошло?

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Image caption От пожаров пострадали десятки домов

По официальным данным, всего вспыхнуло около 80 пожаров и произошло несколько взрывов. Первые звонки в службы спасения начали поступать в 16:30 по местному времени.

Пожарные считают, что трагедия произошла из-за повышения давления в главном газопроводе, принадлежащем компании Columbia Gas.

В ночь на пятницу губернатор штата Массачусетс объявил, что произошедшее относится к категории инцидентов, угрожающих общественной безопасности, но заверил, что ситуация под контролем.

В компании NiSource, чьим дочерним предприятием является Colombia Gas, выразили соболезнования родственникам погибшего и пообещали помочь пострадавшим.

Специалисты компании вместе с пожарными и полицейскими обходят дома, чтобы убедиться, что людям и их имуществу больше ничто не угрожает.

18 тысяч домов временно остаются без газа и электричества.

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