"Это было похоже на Армагеддон": в пригородах Бостона взорвался бытовой газ

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам пожарных, такого зрелища они не видели никогда

Взрыв бытового газа спровоцировал пожары в десятках домов в окрестностях Бостона, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере 25 серьезно пострадали.

Инцидент произошел в 45 километрах к северу от Бостона в трех пригородах - Лоуренс, Андовер и Северный Андовер. Сотни человек эвакуированы, в регионе отключены газ и электричество.

"Я состою на службе уже 39 лет, но ни разу еще не видел ничего подобного", - сказал командир пожарной части Андовера Майкл Мансфилд. По его словам, картина, представшая пожарным, походила на Армагеддон.

Что известно о жертвах?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожарам предшествовал ряд взрывов газа

18-летний Леонел Рондон погиб в своей машине, на крышу которой упал дымоход, оторвавшийся в результате взрыва внутри дома.

По словам его родных, вместе с юношей в машине было двое его друзей. Они не пострадали.

В местные больницы доставлены 25 человек с ожогами различной степени и респираторными проблемами. Медики сообщают, что состояние некоторых пострадавших весьма серьезно.

Что произошло?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption От пожаров пострадали десятки домов

По официальным данным, всего вспыхнуло около 80 пожаров и произошло несколько взрывов. Первые звонки в службы спасения начали поступать в 16:30 по местному времени.

Пожарные считают, что трагедия произошла из-за повышения давления в главном газопроводе, принадлежащем компании Columbia Gas.

В ночь на пятницу губернатор штата Массачусетс объявил, что произошедшее относится к категории инцидентов, угрожающих общественной безопасности, но заверил, что ситуация под контролем.

В компании NiSource, чьим дочерним предприятием является Colombia Gas, выразили соболезнования родственникам погибшего и пообещали помочь пострадавшим.

Специалисты компании вместе с пожарными и полицейскими обходят дома, чтобы убедиться, что людям и их имуществу больше ничто не угрожает.

18 тысяч домов временно остаются без газа и электричества.