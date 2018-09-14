СМИ: Двоих россиян задержали в Гааге по подозрению в шпионаже

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лаборатория в Шпице занимается исследованиями в области контроля над вооружением

Двое российских граждан были задержаны весной в Гааге по подозрению в шпионаже. По информации европейских СМИ, их интересовала швейцарская лаборатория, изучавшая материалы по делу Скрипалей. В посольстве России в Швейцарии заявили, что опубликованная информация вызывает много вопросов.

Как сообщают швейцарская газета Tages-Anzeiger и голландская NRC Handelsblad со ссылкой на свои источники, россиян удалось задержать в результате совместной операции спецслужб нескольких европейских стран.

По данным этих изданий, россияне являются сотрудниками ГРУ, у них было оборудование для взлома компьютерной сети лаборатории.

В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщал, что власти страны решили выслать двух российских агентов, работавших в посольстве России. Швейцарская разведслужба NDB позднее подтвердила, что два российских шпиона были раскрыты и высланы из страны, отмечают СМИ.

Как пояснила руководитель отдела коммуникации NDB Изабелла Грабер, операция проводилась совместно с голландскими и британскими спецслужбами, и в ходе нее были пресечены противозаконные действия, направленные против критически важной швейцарской инфраструктуры.

Прокуратура в Берне сообщает, что уголовное дело в отношении двух россиян было заведено еще в марте 2017 года. Их имена не называются.

"Возможно, этот случай свидетельствует о стремлении Кремля перехватить материалы, с которыми работала независимая Организация по запрещению химического оружия. Ей сейчас приходится работать с таким количеством предполагаемых случаев применения химического оружия, какого еще не было в ее истории", - сообщает из Гааги корреспондент Би-би-си Анна Холлигэн.

Лаборатория изучала улики из Сирии и Солсбери

Лаборатория в Шпице подчиняется швейцарскому правительству и занимается исследованиями в области контроля над вооружением и защиты населения от биологического и химического оружия.

Специалисты лаборатории принимали участие в расследовании химических атак в Сирии и в анализе улик по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Представитель лаборатории Андреас Бухер сообщил, что на нее уже покушались хакеры, однако утечки данных удалось избежать.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что получил аналитический доклад лаборатории в Шпице по делу Скрипалей.

Посольство России в Швейцарии сообщило, что не располагает информацией о задержании российских агентов.

"Это якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно", - говорится в заявлении дипмиссии.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что не комментирует эту ситуацию.

13 сентября двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении Скрипаля и его дочери, заявили государственному телеканалу RT, что ездили в Солсбери только чтобы посмотреть на собор, и считают себя жертвой фатального стечения обстоятельств.